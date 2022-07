Stare Miasto ma zarosnąć pnączami. Konserwator jest na tak

Od czego zależy wynagrodzenie programisty?

Branża IT rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Wynagrodzenia specjalistów IT uchodzą za wyjątkowo wysokie - zarówno w odniesieniu do pensji minimalnej jak i do średniej krajowej. Warto wiedzieć, że na ostateczne wynagrodzenie programisty wpływa szereg zróżnicowanych czynników. Wszystkie elementy mające wpływ na ostateczną wysokość wynagrodzenia omawiamy w poniższym artykule.