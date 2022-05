Lublin nie sprzeda ziemi przy Filaretów. Prezydent Żuk ponownie zmienił zdanie

Prezydent Lublina wycofał z porządku dzisiejszych obrad Rady Miasta dwa projekty uchwał dotyczące sprzedaż czterech miejskich działek położonych przy ul. Filaretów w pobliżu kościoła.

Oznacza to, że nie dojdzie dziś do głosowania, którego wynik mógłby upoważniać prezydenta do ich sprzedaży.

Wycofane przez prezydenta projekty uchwał dotyczyły dwóch nieruchomości. Pierwsza z nich, złożona jest z trzech działek (1058 mkw., 302 mkw., 26 mkw.) leżących między gruntami spółki Helvetia Development. Jednym ze wspólników tej spółki - o czym napisaliśmy wczoraj - jest jest były przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk.

Druga nieruchomość, przyległa do pierwszej, to jedna działka o powierzchni 339 mkw.

Wszystkie te tereny są niezabudowane i położone w strefie przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo usługowe i wielorodzinne.

Przypomnijmy: o zgodę na sprzedaż tych działek prezydent poprosił Radę Miasta kilka dni temu, kierując do rady projekty uchwał zezwalających mu na sprzedaż nieruchomości. Mimo że niewiele ponad dwa miesiące wcześniej prezydent zapewniał, że nie sprzeda tych nieruchomości.

Taką deklarację Krzysztof Żuk złożył 4 marca na spotkaniu z miejską radną Moniką Orzechowską (klub Żuka) oraz przewodniczącym Rady Dzielnicy Rury. Działacze rady dzielnicy obawiają się, że nowa, intensywna zabudowa mieszkaniowa w pobliżu ul. Filaretów (obok ul. Zana) spotęguje problemy mieszkańców os. Mickiewicza, którzy już teraz skarżą się, że uliczki ich osiedla są zastawione samochodami osób przyjeżdżających do pobliskiego oddziału ZUS oraz do instytucji i firm, które mają swoje siedziby w budynkach powstałych w ostatnich latach na skraju osiedla, w rejonie ul. Wallenroda.

Wczoraj przewodniczący Rady Dzielnicy Rury przypomniał deklarację złożoną w marcu przez prezydenta . O niesprzedawanie działek zaapelowała też do prezydenta Komisja Gospodarki Komunalnej działająca w Radzie Miasta

Dziś Krzysztof Żuk wycofał z obrad Rady Miasta oba projekty uchwał dotyczące sprzedaży działek przy ul. Filaretów.