Lublin: Ratusz nie uległ protestom. Liceum ma stracić parter

– Na pewno nie składamy broni, szykujemy kolejne akcje – mówi Robert Krzyszczak, przewodniczący rady rodziców w VII Liceum Ogólnokształcącym. Jest rozczarowany decyzją władz miasta, które postanowiły przebudować parter jednopiętrowego budynku na potrzeby przedszkola.

Uczniowie pełni obaw

Przeciw takiej zmianie protestowali zarówno licealiści, jak też ich rodzice. Zgodnie twierdzą, że przebudowa pozbawi szkołę szansy na rozwój. VII LO od dłuższego czasu działa tylko na pierwszym piętrze. Sale na parterze zajmował Zespół Szkół Ekonomicznych, którego siedziba przy ul. Bernardyńskiej przechodziła przebudowę. Uczniowie VII LO skarżyli się na niedogodności, ale liczyli na to, że skończą się one wraz z powrotem uczniów ZSE na Bernardyńską. I chociaż taki powrót ma nastąpić jeszcze w styczniu, to ogólniak nie odzyska już parteru.

Uczniowie nie wyobrażają sobie tego, jak będą się odbywać matury, gdy na dole będą baraszkować dzieci. Wątpią także w to, czy odgłosy z pierwszego piętra, choćby szuranie krzesłami, nie zakłócą przedszkolakom leżakowania. 16 grudnia grupa uczniów demonstrowała przez Ratuszem. Ale władze miasta były nieugięte.

Ratusz szuka wykonawcy

Mimo protestów Urząd Miasta ogłosił w sylwestra zapowiadany przetarg na przebudowę parteru. – W ramach inwestycji powstanie 10 sal zajęć dla dzieci, 10 toalet, 7 szatni i 5 pomieszczeń pomocniczych – wylicza Monika Głazik z lubelskiego Ratusza. – Cztery wejścia dla dzieci przedszkolnych zaprojektowano od strony północnej, natomiast wejścia do szkoły od strony południowej. To pozwoli zachować odrębność przedszkola od liceum. Wejście główne do szkoły będzie się mieściło, jak obecnie, od strony ul. Farbiarskiej.

– Zapewniamy, że zmiana funkcji części pomieszczeń i ulokowanie w nich przedszkola nie odbędzie się kosztem komfortu czy właściwego przebiegu procesu nauczania licealistów – twierdzi Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta. Ale rodzice licealistów nie wierzą w te zapewnienia.