Lublin: Tak ma wyglądać nowa szkoła dla Ponikwody

Z opaską bezpieczniej. W Hrubieszowie już je mają, w Zamościu mało chętnych

Senior sam może uruchomić przycisk SOS, ale jeśli np. straci przytomność, to opaska automatycznie przekaże sygnał do telecentrum i będzie szansa na szybką pomoc. Z takiej formy „monitoringu” stanu zdrowia ma szanse skorzystać ok. 100 mieszkańców Zamościa w wieku 65+. Ale zainteresowanie jest niewielkie.