Lublin. Wigilia Starego Miasta doszła do skutku, a wisiała na włosku

- Od ponad 20 lat Klasztor oraz Fundacja Restaurare Basilicam organizują Wigilię Starego Miasta, która już wpisała się w historię naszego regionu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego przeżywania radości Bożego Narodzenia. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób wykluczonych społecznie, ubogich, bezdomnych, samotnych, a także do najmłodszych mieszkańców, dla których zostały przygotowane specjalne upominki – przypominają dominikanie z bazyliki przy ul. Złotej.

W tym roku ich Wigilia odbyła się w piątek 23 grudnia. Jeszcze kilka dni wcześniej wydawało się, że nie uda się zorganizować spotkania. Zabrakło pieniędzy, a sponsorzy, którzy zwykle pomagali, przez kryzys już nie mogli tego zrobić.

Udało się jednak znaleźć nowych, a pomógł w tym także samorząd województwa.