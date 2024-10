Mają po "naście" lat i wszyscy są ROZPALENI. W Lublinie odbył się katolicki zlot młodzieży

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było ukazanie młodego i radosnego Kościoła, któremu zależy na rozwoju ludzkim oraz duchowym młodzieży, przedstawienie sensu bierzmowania oraz ewangelizacja i zintegrowanie grup parafialnych przed rozpoczęciem roku formacyjnego.

- Spotkanie kandydatów do bierzmowania " Rozpaleni" to trochę przełamanie stereotypu Kościoła. Mam czasem przed oczami taki obraz, że młodzi ludzie mają wizje Kościoła jako wspólnoty zamkniętej, osób starszych lub w podeszłym wieku. A jeżeli coś się robi dla młodzieży to jest to bardzo statyczne. Ksiądz wychodzi i mówi. Poprzez spotkanie "ROZPALENI" pokazujemy zespoły muzyczne, nową ewangelizację, tak jak powinna wyglądać. Pokazujemy, że Kościół może dorosnąć do standardów XXI wieku, zrobić imprezę, której się nie wstydzimy, a wręcz pokazujemy ją innym. Cieszymy się tym, że młodzi są odważni by w tym uczestniczyć- mówił ks. Mateusz Wójcik, dyrektor spotkania ROZPALENI.

- Po co tu jestem? to jest dobre pytanie. Przyjechałam, bo zachęcała do tego nasza pani katechetka. Po godzinie przebywania tu i wykładzie stwierdzam, że wiem dlaczego chcę tu być. To czas na przemyślenie, dotarcie do samego siebie, ale też dobra zabawa, wspaniali ludzie i atmosfera jedności. Tej nam młodym bardzo brakuje- mówiła Natalia, uczestniczka wydarzenia.

- Wierzę, to chyba njlepsze uzasadnienie mojej obecności. Bóg towarzyszy mi od zawsze, był przy mnie, gdy zmarł mój tata. Niedługo przystępuje do sakramentu bierzmowania i wiem, że doświadczę czegoś pięknego - mówił Kuba, tłumacząc swoje uczestnictwo w spotkaniu.