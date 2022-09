Lublin: Mieszkańcy protestowali, deweloperowi na drodze stoi plan. Powstaną tu bloki?

Wczoraj projekt nowego planu zagospodarowania trafił do Rady Miasta. Dokument ma na nowo określić przeznaczenie 1,6 ha terenu, na którym przez lata działała Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „Lift Service”. Fabryka przeniosła się stąd na Felin, jej zabudowania rozebrano, pozostał po nich pusty plac otoczony ogrodzeniem i rzędem dużych drzew.

Właśnie w tym miejscu deweloper chce budować nowe bloki mieszkalne, ale nie pozwala mu na to obowiązujący plan, który przeznacza ten obszar pod „działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową”. To dlatego inwestor prosił o zmianę dokumentu. Do tego konieczna jest uchwała Rady Miasta, która ma głosować w tej sprawie w najbliższy czwartek. Z rozkładu sił w radzie wynika, że dokument zapewne uzyska wymaganą większość głosów i stanie się prawem lokalnym.

Nowy plan ma dopuścić tu zabudowę wielorodzinną i usługową. Najbliżej narożnika ul. Roztocze i Orkana przewidziano budynku o wysokości 17 m, w środku terenu zabudowa nie mogłaby przekraczać 15 m wysokości. Natomiast równolegle do posesji z domami jednorodzinnymi wzdłuż ul. Urzędowskiej ma się ciągnąć pas terenu pod zabudowę najwyżej 12-metrową.

Początkowo planiści proponowali zabudowę mającą nawet 30 m wysokości, ale po ostrych protestach mieszkańców pobliskiego osiedla Świt projekt był pod tym względem stopniowo zmieniany. Obecnie nawet mieszkańcy Świtu mówią, że ostateczna wersja projektu jest dla nich akceptowalnym kompromisem, choć nie ukrywają, że woleliby ugrać więcej i jeszcze bardziej zmniejszyć wysokość dopuszczalnej zabudowy.

Z projektu planu zagospodarowania wynika, że na każde zbudowane tutaj mieszkanie będzie musiało przypadać nie mniej niż 1,3 miejsca parkingowego. Ponadto deweloper będzie musiał wybudować tutaj 30 ogólnodostępnych miejsc postojowych.

Plan pozostawia inwestorowi furtkę do wybudowania „akademików” zamiast klasycznych bloków mieszkalnych. Gdyby inwestor chciał skorzystać z tej możliwości, to zamiast 1,3 miejsca parkingowego na mieszkanie, będzie musiał zbudować 1 miejsce na każde 50 mkw. powierzchni użytkowej.

Na teren osiedla ma prowadzić istniejący zjazd z ul. Łukowskiej i pofabryczny zjazd z Roztocza naprzeciw Mazowieckiej. Możliwe ma być także zbudowanie wjazdu od wyposażonego w sygnalizację świetlną skrzyżowania ul. Orkana z Poznańską, chociaż plan nie przewiduje tego wprost, wyznaczając tu pas zieleni.

We wspomnianym pasie zieleń ma zajmować nie mniej niż 70 proc. powierzchni, więc w ramach 30 proc. inwestor będzie mógł zbudować wjazd od ul. Poznańskiej.

Plan ma również zobowiązać dewelopera do urządzenia przynajmniej jednego placu zabaw o powierzchni nie mniejszej niż 100 mkw., z zachowaniem przelicznika 1 mkw. placu na jedno mieszkanie. W projekcie planu zastrzeżono również, że plac zabaw musi mieć szerokość nie mniejszą niż 5 m.