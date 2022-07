Lublin. Raport o miejskich spółkach. TBS "Nowy Dom" na plusie

Dwie wystawy w Centrum Spotkania Kultur: Katarzyna Józefowicz i Piotr Józefowicz

Prace dwojga wyjątkowych artystów będzie można podziwiać w ramach wystaw prezentowanych w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1). 5 sierpnia o godz. 18 odbędą się wernisaże wystaw: "The Show Must Go On" Piotra Józefowicza oraz "Od nowa" Katarzyny Józefowicz.