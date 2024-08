"Kocie oczka" zamrugają do kierowców przed przejściami dla pieszych

– Pojawi się tam nowe oznakowanie pionowe i poziome, elementy aktywnego przejścia dla pieszych – lampy ostrzegawcze jednokierunkowe przy znakach oraz elementy odblaskowe, tzw. „kocie oczka”. Dodatkowo przy przejściu dla pieszych na ul. Droga Męczenników Majdanka przewidziany jest montaż płytek z wypustkami oraz obniżonego krawężnika – przekazuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Rozwiązania te będą więc podobne do tych, które zastosowano już w innych miejscach miasta. Takie przejścia dla pieszych funkcjonują już bowiem w ciągu ulicy Nadbystrzyckiej przy Politechnice Lubelskiej. Ponadto pojawiły się na ul. Krańcowej w rejonie ul. Kossaka, al. Witosa na wysokości centrum handlowego oraz ul. Nałęczowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską.

Jak dodaje Fisz zadanie ma zostać zrealizowane do końca tego roku, a koszt prac to ponad 113 tysięcy złotych. Jednak blisko 90 proc. tej kwoty to dofinansowanie z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.