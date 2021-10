Władze Lublina chcą przejąć pałac

Dokładna data powstania Pałacu Tarłów nie jest znana. W oficjalnej bazie miasta jako data budowy widnieje rok 1732. Początkowo pałac pełnił funkcje mieszkalne, potem był m.in. szpitalem wojskowym i siedzibą administracji skarbowej. Później (od połowy XIX wieku) mieściły się tu różne szkoły.

Budynek był też pierwszą siedzibą III LO im. Unii Lubelskiej. W latach 70. Liceum przeniosło się do obecnej siedziby, natomiast z Zamku do pałacu przeprowadził się Wojewódzki Dom Kultury, przemianowany 16 lat temu na Wojewódzki Ośrodek Kultury.

Teraz okazuje się, że pałac nie będzie już siedzibą WOK. Władze województwa chcą połączyć tę instytucję z Centrum Spotkania Kultur, co będzie oznaczać przeprowadzkę. Zastrzegają, że nawet jeśli połączenie nie dojdzie do skutku, to podległy im WOK i tak wyprowadzi się z zabytku.

Unia zainteresowana

– Budynek trzeba albo remontować, albo sprzedać. On wymaga kapitalnego remontu i ogromnych nakładów – wyjaśnia Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa. – Zainteresowany tym obiektem jest prezydent Lublina, który chce poszerzyć bazę dydaktyczną dla sąsiedniego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.

Ratusz oficjalnie to potwierdza.

– Od lat samorząd miasta zainteresowany jest przejęciem Pałacu Tarłów przy ul. Dolnej Panny Marii na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej – przyznaje Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty. – Jesteśmy otwarci na rozmowy z samorządem województwa lubelskiego i porozumienie w tej sprawie.

– Dzięki nowym pomieszczeniom III LO mogłoby prowadzić szerszą działalność edukacyjną i kulturalną, a sama szkoła powróciłaby do swoich historycznych korzeni – dodaje Banach. – W pałacyku Tarłów Gimnazjum im. Unii Lubelskiej funkcjonowało już w latach 1950-1966.

Będzie wymiana?

Wiele wskazuje na to, że miasto nie dostanie pałacu za darmo, tylko w zamian za inną nieruchomość.

– Pod uwagę brane są różne rozwiązania – przyznaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Nie wykluczamy także możliwości zamiany placu Teatralnego wraz z wielopoziomowym parkingiem na nieruchomość, na której znajduje się pałac Tarłów. Obecnie sprawdzamy możliwości formalno-prawne takiej zamiany.

Wspomniany pl. Teatralny wraz z podziemnym parkingiem zbudowano kosztem 21 mln zł na zlecenie władz miasta. Obiekt miał zapewnić wymaganą liczbę miejsc postojowych dla Centrum Spotkania Kultur urządzonego w Teatrze w Budowie. Nieruchomość jest własnością miasta i jest dzierżawiona przez samorząd województwa.