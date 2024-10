Miasto szykuje się na Wszystkich Świętych. Sprawdź jak dojedziesz na cmentarz

W okresie zbliżających się świąt Wszystkich Świętych, lublinianie tłumnie ruszą w rejony lubelskich nekropolii, by odwiedzić groby zmarłych. Lubelski Ratusz poinformował, że już od środy (30 października) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w okolicach lubelskich cmentarzy.

– Czasowe rozwiązania mają umożliwić sprawne dotarcie w okolice nekropolii. Dodatkowo funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Cmentarz na Majdanku:

W okolicach największej lubelskiej nekropolii zmiany rozpoczną się w środę (30 października) i potrwają do niedzieli wieczorem (3 listopada).

Na ul. Cmentarnej zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza, a po obu stronach ulicy zakaz zatrzymywania się. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową do ronda im. Krupskiego.

Aby wjechać na parking za pawilonami handlowymi kierowcy powinni korzystać z pierwszego wjazdu, a środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo.

– Dodatkowo 30 października (rano) nastąpi wyłączenie zatoki postojowej przy Mauzoleum, celem umożliwienia dojazdu na parking. Drogowcy ustawią tablicę wskazującą kierunek „Felin-prosto” i „Parking-prawo” – dodaje Góźdź.

Na ul. Droga Męczenników Majdanka zmiany zaczną obowiązywać 31 października po godzinie 18. Za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost, natomiast prawy pas do skrętu na teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Ponadto zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Państwowego Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Krupskiego 31 października wieczorem stanie zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Hanki Ordonówny z Drogą Męczenników Majdanka, przy przejściu dla pieszych między ulicami Krańcową a Sulisławicką oraz ul. Krańcowej przy targu. zostanie włączona w tryb pulsujący.

– Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na nowym P&R przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na ul. Dobrzańskiego oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza – informuje Góźdź.

Cmentarz przy ulicy Lipowej:

Zmiany przy cmentarzu rozpoczęły się już w poniedziałek (28 października) rano i potrwają do niedzieli wieczorem (3 listopada). Parking przed cmentarzem jest wyłączony z użytkowania na rzecz miejsc handlowych.

Od niedzieli (27 października) do 2 listopada, zatoka przy Centrum Handlowym Lublin Plaza oznakowana została jako miejsca dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w dniu 1 listopada (piątek) będzie można zaparkować za darmo na parkingu podziemnym centrum handlowego. Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia, jak i ul. Obrońców Pokoju. Ponadto, od 31 października (wieczorem) do 3 listopada (rano) zostanie zniesiony zakaz zatrzymywania się na ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego, co umożliwi postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

Cmentarz przy ulicy Pszczelej:

Zmiany w komunikacji obowiązywać będą tylko 1 listopada na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót z cmentarza będzie możliwy ulicami Kukułczą i Letniskową do ul. Krężnickiej.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej:

Tutaj zmiany też będą obowiązywać tylko w piątek (1 listopada). Na ul. Łanowej i ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

Cmentarz przy ul. Unickiej:

Przy tej lubelskiej nekropolii nie są planowane żadne zmiany w organizacji ruchu.