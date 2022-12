Milion za załatwienie pozwoleń. Były przewodniczący rady miasta Piotr Kowalczyk stanął przed sądem

Cała sprawa to pokłosie akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego agent podawał się za słowackiego inwestora chcącego w Lublinie zbudować pierwszy wysokościowiec. Rozmowy trwały od lipca 2019 roku, do zatrzymań doszło zaś w grudniu 2019 w siedzibie spółki Projektownia Premium należącej do Piotra Kowalczyka. Chwilę po podpisaniu umowy do środka weszli agenci CBA. Adam M. oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami Maciej Sz. zostali wyprowadzeni w kajdankach. Nieco później CBA zatrzymało też Mariusza P., kuzyna ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka.

Dzisiaj po posiedzeniu sądu Piotr Kowalczyk nie chciał komentować sprawy. Stwierdził, że aktualne jest wciąż jego oświadczenie, które wydał po zatrzymaniu. Przekonywał w nim, że umowa, którą zawarł ze słowackim inwestorem (agentem CBA) dotyczyła przygotowania dokumentacji do realizacji inwestycji znajdującej się przy ulicy Zana w Lublinie. I że chodziło jedynie o wykonanie koncepcji architektonicznej, prac projektowych i dokumentacji prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji.

W tym samym procesie Mariusz P. jest również oskarżony o to, że na przełomie sierpnia i września 2017 roku powołując się na wpływy u wojewody lubelskiego i członka zarządu województwa lubelskiego podjął się pośrednictwa w załatwieniu koncesji umożliwiającej prywatnej firmie wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Wilczanka w zamian za 20 tysięcy złotych.