Misja przegrała z ekonomią. Uczelniana księgarnia zniknie z KUL

O planach poinformował nas Czytelnik. - Księgarnię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 2001 roku prowadziła Fundacja Rozwoju KUL. Długie lata były dwie, jedna w starym budynku, druga w nowym. Były całkiem dobrze zaopatrzone. Służyły nie tylko studentom i pracownikom ale dawały też możliwość prezentacji dorobku pracowników. KUL posiada własne wydawnictwa, które publikują dorobek właśnie pracowników. Naturalną rzeczą jest właśnie, że owoce pracy naukowców to właśnie książki. Długie lata tak było, niestety zmiany najpierw pracowników, później lokalizacji, doprowadziły do tego, że po tylu latach księgarnia znika – napisał w przesłanym do redakcji mailu.

Sprawdziliśmy. Księgarnia działa, a regały są pełne książek. Ale rzeczywiście, jej dni są policzone.

- To prawda, że w pewnym wymiarze spełnia ona rolę misyjną. Trzeba jednak wziąć pod uwagę także aspekt finansowy, gdyż fundacja musi prowadzić działalność w sposób rentowny. Niestety księgarnia przynosi straty i na dłuższą metę nie możemy pozwolić na taką sytuację. Podejmowaliśmy działania naprawcze, ale nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu – przyznaje Tomasz Tokarski, prezes Fundacji Rozwoju KUL.

Wspomniane działania dotyczyły m.in. zmiany lokalizacji, bo w styczniu 2022 roku punkt sprzedaży książek przeniesiono z parteru Collegium Jana Pawła II do uczelnianego barku w gmachu głównym. W tym miejscu warunki były jednak dalekie od idealnych i po kilku miesiącach księgarnia wróciła do budynku CJPII. Tym razem została ulokowana w pobliżu bocznego wejścia, w lokalu, w którym mieści się szatnia. Nie pomogły także inne pomysły, jak uruchomienie sprzedaży dewocjonaliów czy białych kruków, czyli egzemplarzy rzadko spotykanych wydawnictw.

- Dokładny termin nie jest jeszcze znany, ale decyzja już zapadła. Po uporządkowaniu wszystkich spraw i przeprowadzeniu inwentaryzacji, planujemy zlikwidować księgarnię. Zapewne w trakcie wakacji będziemy powoli wygaszać jej działalność. Zamknięcie księgarni nie oznacza jednak, że fundacja rozstanie się z osobami, które dotychczas w niej pracowały – podsumowuje Tomasz Tokarski.

Kilka lat temu, także z powodów ekonomicznych, przestała działać Księgarnia Uniwersytecka UMCS. Zajmowane przez nią pomieszczenia w budynku Wydziału Prawa i Administracji, z wejściem od pl. Marii Skłodowskiej-Curie są teraz wykorzystywane przez uczelnię do celów dydaktycznych. Mieści się tu pokazowa sala rozpraw, w której przyszli prawnicy mogą poznawać tajniki zawodu.