Chcą budować spalarnię w Lublinie. Zapraszają na wycieczkę do Krakowa

Firma starająca się o możliwość budowy spalarni w Lublinie chce zdobyć przychylność jego mieszkańców. To dlatego pokazuje, jak funkcjonuje podobna instalacja w Krakowie. Tamtejsza „Ekospalarnia” działa od sześciu lat, wytwarzając energię cieplną i prąd z odpadów nienadających się do recyklingu. To jeden z ośmiu takich zakładów w Polsce.

Krakowski zakład będzie można obejrzeć 14 i 21 października (będą to piątki). Cała wyprawa od ma trwać od godz. 6.30 (zbiórka w Lublinie) do godz. 18.00 (przyjazd do Lublina). Inwestor bierze na siebie koszty transportu, ubezpieczenie oraz ciepłego posiłku. Na wyjazd można się zapisywać wysyłając wiadomość z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i wybranym terminem na adres info@lublinodzyskujeenergie.pl.

W Lublinie elektrociepłownia na paliwo z odpadów miałaby powstać u zbiegu ul. Mełgiewskiej i Tyszowieckiej. Do jej budowy przymierza się spółka Centrum Nowych Technologii, która jest kontrolowana przez miliardera Zbigniewa Jakubasa. W jego instalacji spalanych miałoby być miesięcznie od 8 do 12 tys. ton paliwa z odpadów.

Rocznie lubelski zakład miałby wytwarzać 45 MW energii cieplnej i 16 MW energii elektrycznej. Według spółki CNT spodziewana moc cieplna byłaby wystarczająca do zapewnienia ciepłej wody całemu miastu w okresie letnim. Obok ma powstać stacja ładowania pojazdów elektrycznych i autobusów oraz stacja tankowania wodorem.

Firma stara się już o decyzję środowiskową dla swojej inwestycji. Wniosek o taką decyzję jest rozpatrywany przez Urząd Miasta, który musiał przesłać raport złożony przez CNT do kilku instytucji uzgadniających: sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich i Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie wspomniane instytucje wezwały spółkę do uzupełnienia raportu. – Gdy inwestor uzyska uzgodnienia, kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z raportem o oddziaływaniu na środowisko – zapowiada Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – O terminie planowanych konsultacji społecznych poinformujemy mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.