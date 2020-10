Na ulicy w maseczce. Wyjątek gdy lekarz wydał zaświadczenie

Kto może wydać takie zaświadczenie?

- To dotyczy osób, które są przewlekle chore na specyficzne choroby. Nie widzę potrzeby nadmiernego angażowania do tego lekarzy POZ. Najlepiej byłoby gdyby zrobił to lekarz specjalista, który prowadzi pacjenta. To jest najlepszy adresat, bo nie wyobrażam sobie, żeby takie osoby nie były pod stałą specjalistyczną opieką medyczną - tłumaczył na wczorajszej konferencji prasowej Lech Sprawka, wojewoda lubelski. - To są naprawdę wyjątkowe sytuacje, w których byłoby uzasadnienie do nienoszenia maseczki - podkreślił.

- Lekarz podejmie taką decyzję po indywidualnej ocenie stanu pacjenta. Może się na przykład okazać, że zastosowanie maseczki nie będzie możliwe do wykonania. Dotyczy to chociażby osób, u których występują deficyty neurologiczne np. czterokończynowe porażenie. Taka osoba nie może sama założyć maseczki - dodała Maria Korniszuk, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. - Mogą być też inne problemy zdrowotne, które to uniemożliwiają, ale tak naprawdę liczba takich schorzeń jest niewielka - zaznaczyła.

Ile będzie obowiązywać takie zaświadczenie? - Nie ma w tej chwili wytycznej co do czasu obowiązywania. Lekarz może napisać na czas nieokreślony, jeżeli jest takich charakter schorzenia. Najlepiej gdyby zaznaczył na czas trwania obowiązku noszenia maseczki - powiedział wojewoda.

Każdy, kto wyjdzie na ulicę bez maseczki, a nie będzie miał przy sobie zaświadczenia lekarskiego, może spodziewać się surowych kar. Policja ma reagować na wszystkie sygnały dotyczące nieprzestrzegania nowych obostrzeń. Na tym właśnie polega polityka „zero tolerancji”, którą na początku tygodnia ogłosił szef resortu zdrowia. Za brak maseczki policjanci mogą ukarać mandatem w wysokości do 500 zł. Możemy odmówić jego przyjęcia. W takiej sytuacji sprawa trafi do sądu. Z kolei sanepid może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.