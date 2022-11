Nadciąga drogowa rewolucja w Lublinie. Tak się zmieni organizacja wokół nowego dworca autobusowego

Ratusz informuje, że ma już gotowe projekty zmian w organizacji ruchu. – Wdrożenie do realizacji przedmiotowych projektów planuje się przed otwarciem i oddaniem do użytku Dworca Metropolitalnego – czytamy w oficjalnym piśmie Artura Szymczyka, zastępcy prezydenta Lublina.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy zakończy się budowa dworca. Obecnie obowiązuje data 28 lutego, ale wykonawca sugeruje miastu, że dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. Nowa data nie została jeszcze wskazana.

Na al. Unii Lubelskiej

Buspas prowadzący w kierunku nowego dworca autobusowego ma się zaczynać na al. Unii Lubelskiej przy skrzyżowaniu z ul. Zamojską i ma przechodzić na wprost przez rondo Lubelskiego Lipca ’80. Z tego powodu zmieni się przeznaczenie poszczególnych pasów ruchu.

Skrajny prawy pas będzie zarezerwowany dla autobusów jadących na wprost oraz pozostałych kierowców chcących skręcić w al. Piłsudskiego.

Sąsiedni pas wciąż będzie służyć do jazdy na wprost i będzie ogólnodostępny.

Następny pas, ten służący dzisiaj wyłącznie do skrętu w lewo w Fabryczną, będzie przeznaczony zarówno do jazdy na wprost, jak i do skrętu w lewo.

Ostatni pas, skrajny lewy, nie zmieni swojego przeznaczenia. Nadal będzie służyć skręcającym w lewo w ul. Fabryczną.

Tutaj wydłużą buspas

Zjedźmy teraz z ronda przy Gali w ulicę Lubelskiego Lipca ’80. Miasto zamierza tu wydłużyć buspas kończący się dzisiaj w okolicy Aqua Lublin. Ma on być doprowadzony do skrzyżowania z al. Piłsudskiego. Odbędzie się to kosztem jednego z dwóch istniejących dziś na tym skrzyżowaniu pasów do jazdy na wprost.

W zamian miasto ma dopuścić jazdę prosto z jednego z dwóch pasów przeznaczonych obecnie do skrętu w lewo w pl. Bychawski. To dopuszczenie ma się odbyć w sposób dość nietypowy: nad jednym pasem ruchu będą wisiały dwa sygnalizatory: jeden dotyczący jazdy na wprost, drugi regulujący skręt w lewo. Podobne rozwiązanie wprowadzono pewien czas temu na wyjeździe z pl. Bychawskiego na skrzyżowanie z ul. 1 Maja, Kunickiego i Wolską

Planowany przez miasto buspas będzie przechodzić przez skrzyżowanie w kierunku Targów Lublin do nowego wiaduktu, którym można zjechać do ronda przed halami targów i dalej do dworca.

Raz prosto, raz w prawo

Zmiany mają zajść również na drugiej jezdni ul. Lubelskiego Lipca ’80. Tej, która prowadzi od strony stadionu w kierunku ronda przy Gali. Tutaj buspas ma się zaczynać zaraz za skrzyżowaniem z ul. Stadionową.

Ciekawie zrobi się na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego, gdzie dwa pasy ruchu są dziś przeznaczone do skrętu w prawo w kierunku ul. Kunickiego i Wolskiej. Z jednego z tych pasów (lewego) będzie można pojechać dodatkowo na wprost (czyli w stronę Gali), ale tylko autobusem, taksówką, motocyklem lub radiowozem.

To również będzie się wiązało z umieszczeniem dwóch sygnalizatorów nad jednym pasem ruchu. Jeden ma dyrygować skręcającymi w prawo, drugi jadącymi na wprost.

Mnożenie sygnalizatorów

Jest jeszcze jedno miejsce, w którym zmieni się organizacja ruchu. To jezdnia przebiegająca przez pl. Bychawski od ul. Kunickiego. Dzisiaj jest tutaj tylko jeden pas przeznaczony do skrętu w lewo w ul. Lubelskiego Lipca ’80. Dwa sąsiednie służą do jazdy na wprost, ostatni do skrętu w prawo. To ma się zmienić.

Ratusz chce dopuścić skręt w lewo z jednego z dwóch pasów przeznaczonych dzisiaj wyłącznie do jazdy na wprost. Także to ma się wiązać z obecnością dwóch sygnalizatorów nad jednym pasem.

Radny miał inny pomysł

Informacja o planowanych zmianach znalazła się w pisemnej odpowiedzi, jakiej udzielił Ratusz radnemu Piotrowi Gawryszczakowi (PiS), który prosił o usprawnienie wyjazdu z Dziesiątej w godzinach szczytu.

Radny zaproponował jednokierunkowe otwarcie dla ruchu ul. 1 Maja od Kunickiego do ronda przy Gali. Chciał też, by na pl. Bychawskim ograniczyć z dwóch do jednego liczbę pasów przeznaczonych do jazdy na wprost w al. Piłsudskiego i oddać jeden pas skręcającym w lewo w ul. Lubelskiego Lipca ’80.

Ratusz odpowiedział radnemu, że otwarcie wyjazdu przez ul. 1 Maja skutkowałoby utratą wygasającej dopiero w grudniu 2024 r. gwarancji na przebudowane tu wcześniej drogi. Stwierdził też, że ma już gotowy plan zmian w organizacji ruchu, który wprowadzi przed otwarciem dworca.