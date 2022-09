Już jutro zmiany na przystankach w Lublinie. Nowy rozkład komunikacji miejskiej

Jak przestrzegać segregacji odpadów na co dzień?

Codzienna segregacja śmieci wcale nie jest zadaniem trudnym. Wystarczy zapamiętać podstawowe zasady, jakie rządzą selektywną zbiórką odpadów. Warto również zwracać uwagę na surowce, z których składają się śmieci, tak by nie popełniać nieświadomie błędów nieprawidłowej interpretacji danego odpadu i nie wyrzucać go do kubła, do którego trafić nie powinien.