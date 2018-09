Najbardziej Rozpoznawalny Dzielnicowy 2018. Zagłosuj w plebiscycie

III Komisariat Policji w Lublinie

Stopień, imię i nazwisko dzielnicowego, staż pracy, zainteresowania

i kod SMS Obsługiwany rejon służbowy (ulice/miejscowości)

asp. szt. Leszek BASAK 18 lat Sport KOD SMS: 20 Lublin - ulice: Adama Mickiewicza parzyste od nr 36 do nr 74, Aleksandra Świętochowskiego nieparzyste od nr 25 do nr 69 i parzyste od nr 32 do nr 86, Biernata z Lublina nieparzyste od nr 29 do nr 53 i parzyste od nr 32 do nr 62, Błękitna, Budowlana, Ciepłownicza, Diamentowa nieparzyste od nr 1 do nr 29, Edwarda Stachury, Energetyków, Feliksa Brodowskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Inżynierska, Izabeli Czartoryskiej, Jacka Przybylskiego, Józefa Łobodowskiego, Juliusza Słowackiego nr 19 i nr 20, Karola Olszewskiego, Kazimierza Pułaskiego nieparzyste od nr 17 do nr 67i parzyste od nr 16 do nr 60, Ksawerego Dunikowskiego parzyste od nr 78 do nr 108, Zbigniewa Herberta nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 24, Mariana Smoluchowskiego nieparzyste, Młodzieżowa, Przy Bocznicy, Róży Wiatrów, Wacława Gralewskiego, Węglowa, Władysława Kunickiego nieparzyste od nr 107 do nr 143, Wrotkowska parzyste, Zemborzycka nieparzyste od nr 3 do nr 59, Zenona Kononowicza parzyste od nr 2 do nr 16 i nieparzyste od nr 1 do nr 23.

asp. Grzegorz CZARNECKI 19 lat Motoryzacja KOD SMS: 18 Lublin - ulice: Adama Mickiewicza nieparzyste od nr 55 do nr 107, Aleksandra Świętochowskiego nieparzyste od nr 1 do nr 21 i parzyste od nr 2 do nr 28, Bagatela, Biernata z Lublina nieparzyste od nr 1 do nr 27 i parzyste od nr 2 do nr 30, Czeska, Franciszka Mireckiego, Franciszka Zabłockiego, Gustawa Morcinka, Jana Matejki nieparzyste od nr 1 do nr 5 , Jana Matejki nr 2, Józefa Chełmońskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego parzyste od nr 40 do nr 72 i nieparzyste od nr 31 do nr 65, Julisza Słowackiego nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 54, Kazimierza Pułaskiego nieparzyste od nr 3 do nr 15, i parzyste od nr 2 do nr 14, Kotlarska, Ksawerego Dunikowskiego parzyste od nr 2 do nr 68 i nieparzyste od nr 5 do nr 29, Ksawerego Pruszyńskiego nieparzyste od nr 1 do nr 7 i parzyste od nr 2 do nr 10, Kwiatowa, Zbigniewa Herberta nieparzyste od nr 21 do nr 49, Leśna, Mariana Smoluchowskiego parzyste, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Nowy Świat parzyste od nr 2 do nr 42, Oboźna, Pawia nieparzyste od nr 1 do nr 27 i parzyste od nr 6 do nr 20, Piaskowa nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 4, Piękna, Spacerowa, Stefana Żeromskiego, Władysława Kunickiego nieparzyste od nr 37 do nr 105, Władysława Stanisława Reymonta nieparzyste od nr 23 do nr 41 i parzyste od nr 30 do nr 58, Wojenna, Wyścigowa, Zenona Kononowicza nieparzyste od nr 25 do nr 29 i parzyste od nr 18 do nr 22.

mł. asp. Jacek BANACH 9 lat Sport, gotowanie KOD SMS: 19 Lublin - ulice: 11 Listopada, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza nieparzyste od nr 17 do nr 27 i parzyste od nr 6 do nr 18, Alojzego Grochowskiego, Długa parzyste od nr 86 do nr 116 i nieparzyste od nr 87 do nr 117, Droga Męczenników Majdanka nieparzyste od nr 45 do nr 189, Edwarda Raczyńskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Grunwaldzak, Hubalczyków, Ignacego Krasickiego, Józefa Hallera, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Kossaka, Kazimierza Dulęby, Kazimierza Tetmajera- Przerwy, Kosmonautów, Krańcowa nieparzyste od nr 7 do nr 103, Mikołaja Pajdowskiego, Narcyzy Żmichowskiej, Obrońców Lublina,Generała Leopolda Okulickiego, Orląt Lwowskich, Robotnicza, Rozstajna, Skrzynicka, Sokolniki, Stanisława Mikołajczyka, Sulisławicka, Szklarniana parzyste, Tadeusza Kutrzeby, Tadeusza Piskora, Wilcza, Władysława Kunickiego parzyste od nr 114 do nr 154, Władysława Raczkiewicza, Wojciecha Bogusławskiego, Wyzwolenia, Żelazna nieparzyste od nr 109 do nr 137 i parzyste od nr 90 do nr 120, Żurawia, Cholewy.

sierż. szt. Szczepan BREŚ 8 lat Hodowla gołębi pocztowych KOD SMS: 27 Lublin - ulice: Akacjowa, Bukowa, Czereśniowa, Długa parzyste od nr 2 do nr 60 i nieparzyste od nr 5 do nr 85, Dobra, Droga Męczenników Majdanka nieparzyste od nr 1 do nr 43, Elektryczna, Garbarska, Jesionowa, Kamienna, Krańcowa parzyste od nr 2 do nr 84, Kręta, Lotnicza nieparzyste od nr 11 do nr 51 i parzyste od nr 10 do nr 12, Olchowa, Pawia parzyste od nr 46 do nr 94 i nieparzyste od nr 55 do nr 97, Przesmyk, Równa, Smolna, Sosnowa, Stalowa, Startowa, Sucha, Topolowa, Wierzbowa, Wirowa, Wspólna, Źródlana, Żelazna parzyste od nr 2 do nr 88 i nieparzyste od nr 3 do nr 101.

asp. Robert GĄSIOR 12 lat Sport KOD SMS: 25 Lublin - ulice: Abrahama Sterna, Adama Mickiewicza nieparzyste od nr 35 do nr 53, oraz parzyste od nr 24 do nr 32, Anny Stanisławskiej, Brata Alberta, Chłodna, Dąbrowska, Elizy Orzeszkowej, Emila Zegadłowicza, Franciszka Salezego Jezierskiego, Głuska parzyste od nr 2 do nr 14, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki parzyste od nr 6 do nr 36 oraz nieparzyste od nr 9 do nr 31, Jerzego Szaniawskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego parzyste od nr 2 do nr 32 oraz nieparzyste od nr 1 do nr 27, Juliana Tuwima, Kajetana Koźmiana, Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa parzyste od nr 4 do nr 20 oraz nieparzyste od nr 3 do nr 5, Księdza Jana Wadowskiego, Łazienkowska, Marii Kuncewiczowej, Mikołaja Reja nieparzyste od nr 1 do nr 17 oraz parzyste od nr 2 do nr 18, Morsztynów, Nadrzeczna, Pawia parzyste od nr 28 do nr 38 oraz nieparzyste od nr 33 do nr 47, Piaskowa, Piotra Ściegiennego, Próżna, Skośna, Słodowa, Stanisława Orzechowskiego, Szańcowa, Śliska, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Tadeusza Rejtana, Wałowa, Wita Stwosza, Władysława Kunickiego parzyste od nr 28 do nr 156, Władysława Stanisława Reymonta parzyste od nr 2 do nr 28 oraz nieparzyste od nr 1 do nr 19, Wojciecha Oczki, Zaciszna, Zygmunta Klukowskiego, Generała Stanisława Maczka.

asp. szt. Artur RAKOWSKI 20 lat Jazda rowerem KOD SMS: 17 Lublin - ulice: Abramowicka parzyste, Dominowska, Franciszka Grabowskiego, Głuska, Handlowa, Henryka, Mieczysławy Sachsów, Księdza Jana Wadowskiego, Masarska, Miętowa, Miodowa, Nektarowa, Odległa, Parafialna, Podkomorska, Przepiórcza, Sebastiana Klonowica, Feliksa Stojanowskiego, Szklarniana nieparzyste, Szymona Szymonowica, Władysława Cholewy, Wojciecha Sieciecha, Wojewodzińska, Wólczańska, Wygodna, Zdrowa, Zorza.

sierż. szt. Paweł GRABIAS 6 lat Sport, muzyka KOD SMS: 24 Lublin - ulice: Abramowicka nieparzyste, Adolfa Dygasińskiego, Aleksandra Fredry, Aleksandra Gierymskiego, Aleksandra Świętochowskiego nieparzyste od nr 85 do nr 295 i parzyste od nr 90 do nr 172, Bandtkich, Barwna, dziesiąta, Ewy Szelburg-Zarembiny, Gustawa Daniłowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza, Iwana Pawłowa, Jana Pocka, Jana Śniadeckiego, Janiny Porazińskiej, Janusza Korczaka, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Korzeniowskiego, Kazimierza Glińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Leopolda Staffa, Ludwika Zamenhofa, Makowa, Maurycego Mochnackiego, Mieczysława Jastruna, Mikołaja Reja nieparzyste od nr 19 do nr 83 i parzyste od nr 20 do nr 108, Nasienna, Oskara Kolberga, Piotra Michałowskiego, Podleśna, Południowa, Powojowa, Romualda Traugutta, Sadowa, Seweryna Sierpińskiego, Alojzego Srogi, Stanisława Jachowicza, Stanisława Konarskiego, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Brezy, Wacława Sieroszewskiego, Waleriana Łuksińskiego, Władysława Broniewskiego, Władysława Kunickiego nieparzyste od nr 145 do nr 231, Zemborzycka parzyste od nr 2 do nr 152.

mł. asp. Tomasz GOŁĄB 12 lat Ogrodnictwo, sport, muzyka, turystyka KOD SMS: 28 Lublin - ulice: Diamentowa nieparzyste od nr 1 do nr 33, Eugeniusza Romera, Jana Samsonowicza nieparzyste od nr 1 do nr 33, Medalionów, Nałkowskich parzyste od nr 76 do nr 116 i nieparzyste od nr 5 do nr 135.

asp. Marcin MORDEL 13 lat Motoryzacja KOD SMS: 21 Lublin - ulice: Antoniego Słomkowskiego, Bernarda Wapowskiego, Diamentowa parzyste do nr 2 do nr 8, Franciszka Uhorczaka, Henryka Wolińskiego, Jacka Woronieckiego, Jana Samsonowicza nieparzyste od nr 35 do 65, Ludwika Zalewskiego, Łukasza Rodakiewicza, Nałkowskich parzyste od nr 118 do nr 346 i nieparzyste od nr 211 do nr 343, Władysława Olechnowicza, Zemborzycka nieparzyste od nr 63 do nr 77, Aleksandra Czekanowskiego, Ignacego Domeyki, Biskupa Mariana Fulmana

asp. Zenon DOJUTREK 22 lata Turystyka KOD SMS: 29 Miejscowości: Żabia Wola, Wólka Abramowicka, Mętów, Ćmiłów, Głuszczyzna, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny.

asp. szt. Sławomir DRĄG 20 lat Piłka nożna, film, książka KOD SMS: 26 Miejscowości: Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Dominów.

sierż. szt. Marek GRENDA 6 lat Ogrodnictwo KOD SMS: 22 Lublin - ulice: Betonowa, Ciepła, Cukrownicza, Dzierżawna, Kawia, Krochmalna, Nadłączna, Nałkowskich nieparzyste od nr 5 do nr 13, Nowy Świat nieparzyste, Piekarska, Pochyła, Przeskok, Radzikowska, Spółdzielcza, Stadionowa, Widok, Władysława Kunickiego nieparzyste od nr 21 do nr 35, Włościańska, Wrotkowska nieparzyste.