Najlepsi uczniowie z województwa nagrodzeni

W skali naszego województwa nagrodzonych zostało 229 uczniów. 127 z nich uczy się w Lublinie oraz szkołach powiatów lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, janowskiego, kraśnickiego i ryckiego. Kolejnych 102 to uczniowie ze szkół Miasta Chełm, Miasta Zamość, Miasta Biała Podlaska oraz powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i łukowskiego.

W całej Polsce stypendium otrzyma 4 tys. uczniów. Jego wysokość to 5 tys. zł podzielone na 10 miesięcy roku szkolnego, a więc 500 zł miesięcznie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane w dwóch ratach, do 30 listopada za okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na stypendia przeznaczono 20 mln zł. Uczniowie mogą je wykorzystać na dowolnie wybrany cel.