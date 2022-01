Lublin. Zmora parkowania. Co na to Straż Miejska?

1 A A

Samochody stojące na wąskim odcinku są utrudnieniem dla innych kierowców (fot. Alarm24)

Nasz Czytelnik skarży się na samochody parkujące na części ul. Rowerowej. Straż Miejska tłumaczy, że nie ma podstaw do tego, by kogokolwiek za to ukarać.

