Walizkowa pętla indukcyjna to już kolejny tego typu sprzęt, który Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych zakupił z myślą o osobach posiadających implanty ślimakowe lub posługujących się nowoczesnymi, wyposażonymi w cewki indukcyjne aparatami słuchowymi. Dzięki pętli mieszkaniec usłyszy źródło dźwięku, a hałas z otoczenia będzie całkowicie wygłuszony.

Z jednego urządzenia może korzystać nawet kilka osób, dzięki czemu będą mogły one swobodnie brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Miasto.

– Miasto od lat dba o to, by Lublin był miejscem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich. Zakup kolejnej pętli indukcyjnej pozwoli mieszkankom i mieszkańcom z niepełnosprawnością narządu słuchu w pełni korzystać z miejskich wydarzeń. To ważny krok, który daje osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość korzystania z realizowanych przez urząd i miejskie jednostki usług na równi z innymi uczestnikami. Wprowadzone rozwiązanie jest kolejnym z podejmowanych w tym roku działań na rzecz zwiększania dostępności – mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina.

Z takiej pętli indukcyjnej można już korzystać m.in. na Dworcu Metropolitalnym – w punkcie obsługi pasażerów, Ośrodku Informacji Osób z Niepełnosprawnościami i ich rodzin w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin. Przenośna pętla indukcyjna jest także na wyposażeniu Wydziału Kultury, który nieodpłatnie wypożycza ją na wydarzenia kulturalne w celu zwiększenia dostępności mieszkańców do kultury. Do nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu uprawnione są organizacje pozarządowe, instytucje kultury i inne podmioty działające w sferze non profit.