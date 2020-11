Nie żyją motocykliści. Szpitale w Chełmie i we Włodawie ich nie przyjęły

Ma szpital na głowie

Jak informuje Szepel, drugi mężczyzna, który nie został przyjęty w szpitalu we Włodawie, trafił najpierw do Łęcznej, gdzie został wstępnie zaopatrzony i odesłany do Lublina. – Ostatecznie miał go przyjąć Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Przed szpitalem nastąpiło jednak zatrzymanie krążenia. W trakcie resuscytacji przejął go personel SOR – tłumaczy pielęgniarka i podkreśla: – Starania o przyjęcie pacjentów trwały około godziny i w tym czasie dyspozytorzy cały czas wykonywali telefony do okolicznych szpitali prosząc o przyjęcie.

Jak ustaliliśmy, drugi mężczyzna, który trafił do Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, po dwóch dniach również zmarł. Tymczasem dyrektor szpitala we Włodawie zaprzecza, że szpital odmówił przyjęcia pacjenta. – Nikt z personelu SOR nie potwierdził, że odmówiliśmy przyjęcia pacjenta. Nie wiem, czyja to była decyzja – utrzymuje Teresa Szpilewicz, dyrektor szpitala we Włodawie.

Na pytanie o wyjaśnienie tej sprawy odpowiada: – Sama nie będę tego wyjaśniać, mam na głowie dużo pacjentów i cały szpital.

Będzie kontrola

Z kolei dyrektor szpitala w Chełmie tłumaczy, że chirurgia nie pracowała aż do wczoraj. – Byliśmy zmuszeni do czasowego wstrzymania przyjęć do oddziału chirurgicznego. Cały personel tego oddziału, ze względu na kontakt z pacjentem z koronawirusem, został objęty kwarantanną albo został skierowany do izolacji domowej. U części personelu także potwierdzono zakażenia – informuje Kamila Ćwik, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Chełmie. – Dlatego 2 listopada nie mogliśmy przyjąć pacjenta z wypadku.

Dyrektor dodaje, że okoliczne szpitale były wcześniej poinformowane o tej sytuacji i pacjenci wymagający przeprowadzenia zabiegów mieli być kierowani do innych jednostek.

W związku z rozbieżnymi informacjami dotyczącymi szpitala we Włodawie, poprosiliśmy o wyjaśnienie wojewodę lubelskiego. Na jego wniosek sprawa została przekazana do NFZ. – Pracownicy NFZ w trybie pilnym przeprowadzą czynności kontrolne w szpitalu we Włodawie w związku z zaistniałą sytuacją – zapewnia Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ.

