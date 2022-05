Nowa przestrzeń dla młodych artystów w Lublinie. Studio, pracownia i atelier

0 A A

Większość kosztów przebudowy ma pokryć unijna dotacja - ponad 2,2 mln zł (fot. Maciej Kaczanowski)

Studio nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii oraz atelier grafiki i rysunku to tylko część tego, co ma powstać w piwnicach lubelskiego Centrum Kultury. Wczoraj Urząd Miasta ogłosił przetarg na przystosowanie pomieszczeń do działalności kulturalnej.

