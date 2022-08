Lublin: Nowe meble będą później, na razie przydadzą się stare

Nowy segment przedszkolny został zbudowany na zlecenie władz miasta przy Zespole Szkół nr 12. Nowy budynek ma znacznie ułatwić działalność podstawówce nr 14. Z jej sal lekcyjnych przedszkolaki przeniosą się do nowego segmentu, dzięki temu w głównym budynku zrobi się więcej miejsca dla uczniów. A jest ich niemało, bo w dzielnicy Sławin stale przybywa nowych bloków mieszkalnych.

Nowy rok szkolny zacznie się jednak ze starym wyposażeniem. Wczoraj Urząd Miasta ogłosił przetarg na dostawę i zamontowanie mebli w pachnącym nowością segmencie. Na bardzo długiej liście zakupów znalazło się m.in. ponad 200 krzeseł, 150 łóżeczek, 72 okrągłe stoły przedszkolne, 60 szafek ubraniowych, 6 szaf na pościel, 2 zestawy mebli kuchennych i wiele innych mebli.

Oferty firm zainteresowanych kontraktem na meble mają być otwarte 1 września (o ile termin nie będzie przesunięty), potem miasto będzie musiało wybrać najkorzystniejszą ofertę i poczekać aż wynik przetargu stanie się prawomocny. Dopiero po tym wszystkim Urząd Miasta będzie mógł podpisać umowę ze zwycięską firmą, która od tej chwili będzie mieć 45 dni na wykonanie zamówienia.

Mimo to Ratusz nie zmienia terminu otwarcia przedszkola w nowym budynku.

– Jak zapowiadaliśmy, planujemy przeniesienie Przedszkola nr 86 do nowego segmentu wraz z nowym rokiem szkolnym – zapewnia Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – W momencie przeniesienia do nowego budynku przedszkole, zgodnie z deklaracją dyrektora, będzie dysponować meblami i całym wyposażeniem koniecznym do zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.