Nowe radio w Lublinie. Wcale nie ruszyli tak wnet

Radio Wnet w internecie działa od 2009 roku. W 2018 roku uzyskało koncesje na emisję w Warszawie i Krakowie, a w kolejnych latach sukcesywnie pojawiało się w nowych miastach. Ma swoich słuchaczy także we Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Bydgoszczy i Łodzi.

– To jest ten moment, proszę państwa, na który czekaliśmy od wielu, wielu miesięcy, bo to jest ten moment, w którym zaczynamy nadawać w Lublinie - 101.1 FM. Lublin dołączył do rodziny miast Radia Wnet – mówił we wtorek w porannej audycji Krzysztof Skowroński, prezes radia.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję na częstotliwość 101.1 MHz w czerwcu 2020 roku. Przez ponad dwa i pół roku darmo było jednak szukać Radia Wnet w lubelskim eterze. W międzyczasie rozgłośnia wystartowała w Łodzi i Bydgoszczy. Wyjaśnień w sprawie Lublina zażądała nawet KRRiT.

W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, Krzysztof Skowroński zapewniał, że od 26 lipca system nadawania w Lublinie jest już gotowy. Przeszkodą były formalności, a konkretnie dokument z Urzędu Komunikacji Elektronicznej – emisję na częstotliwości 101.1 MHz należało uzgodnić z Ukrainą. Takie ustalenia z sąsiadującymi krajami są standardową procedurą.

Stacja nadaje programy z Polski, ale ma również swoje mini-studia za granicą, m.in. we Lwowie, Bejrucie czy Tajpej. Do tego audycje kulturalne, muzyczne czy sportowe. Serwis informacyjny na antenie pojawia się co godzinę od poniedziałku do piątku między godz. 7 a 17 i w soboty od godz. 9 do 13.

Jaką słuchalność ma Radio Wnet? Według badania Radio Track, w zestawieniu stacji ogólnopolskich i ponadregionalnych w maju i lipcu 2022 roku zanotowało wynik na poziomie 0.1 proc (udział w czasie słuchania dla osób w wieku od 15 do 75 lat).

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, od 2019 roku Radio Wnet systematycznie powiększało swoje przychody – z 1.35 mln zł do 3.88 mln zł w ubiegłym roku. Wydatki operacyjne również urosły – do 5,12 mln zł w ostatnim roku gdy stacja zanotowała stratę na poziomie ponad 721 tys. zł.

Nie tylko Radio Wnet

W lipcu tego roku KRRiT rozstrzygnęła konkursy na koncesje radiowe w trzech miastach woj. lubelskiego. W Lublinie na częstotliwości 92.9 MHz będzie można usłyszeć Radio 92.29, które planuje uruchomić Marcin Marzec, w Puławach radio LPU FM zacznie nadawać na częstotliwości 105.8 MHz, a w Białej Podlaskiej koncesję na częstotliwość 95.8 MHz otrzymała SuperNova.