Nowy punkt zbiórki elektroodpadów. Prosili o to mieszkańcy

O utworzenie takiego punktu w tej części miasta w ubiegłym roku postulował radny Piotr Choduń (klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka). – Comiesięczne zbiórki elektroodpadów odbywają się w sześciu lokalizacjach , które znajdują się w odległych dzielnicach – pisał w złożonej interpelacji, argumentując wniosek prośbami od mieszkańców.

Nowy mobilny punkt odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie czynny już w najbliższą sobotę (24 lutego) w godz. 9-14 przy ul. Głuskiej 24, na parkingu obok sklepu Aldi. Podobne akcje tradycyjnie zostaną przeprowadzone przed czterema lubelskimi hipermarketami: Auchan przy ul. Chodźki 14, E.Leclerc przy ul. Zana 19 i ul. Turystycznej 1 oraz Bricoman przy al. Kraśnickiej 128, a także przed wejściem do Ogrodu Botanicznego przy ul. Willowej.

– W Lublinie tradycyjnym dniem odbioru elektroodpadów gabarytowych jest ostatnia sobota miesiąca. Poza tym terminem takie odpady można oddać codziennie od poniedziałku do piątku w Zakładzie Polskiej Korporacji Recyklingu (przy ul. Metalurgicznej 13F w godz. 7-20 a także w najbliższą sobotę w godz. 9-14 – przyp. aut.) lub skorzystać z bezpłatnej usługi odbioru bezpośrednio z mieszkań i domów – przypomina Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Zużyty sprzęt o małych gabarytach można wrzucić również do specjalnych oznakowanych pojemników. Znajdują się one w dziesięciu lokalizacjach: ul. Zana 19 (trawnik po lewej stronie od głównego wejścia do CH E. Leclerc od strony ul. Zana) * ul. Zana 38 (pod budynkiem Inwestprojektu/Multimedii) * al. Spółdzielczości Pracy 86 (CH Skende, parking od strony ul. Kupieckiej naprzeciwko wejścia m.in. do sklepu Biedronka) * ul. Witolda Chodźki 14 (parking przed CH Auchan Czechów, przy wjeździe od ul. Czapskiego) * ul. Królowej Jadwigi 19 (parking z tyłu bloku) * ul. Żołnierska (pomiędzy blokami 7 i 13, dojazd od Al. Warszawskiej) * ul. Braci Wieniawskich 2 (parking przy Ducat Serwis) * ul. Tumidajskiego 24 (przy wejściu do budynku administracji osiedla) * ul. Gęsia 19 (przy parkingu) * ul. Pergolowa 1 (przy altanie śmietnikowej, w pobliżu wjazdu na parking).