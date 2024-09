Od 30 lat tworzą technologię

W latach 90. Tomasz Rymarczyk założył firmę, jako partner Comarchu, jednocześnie rozwijając swoją karierę naukową. Gdy pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla projektów badawczych, wraz z bratem Pawłem Rymarczykiem, postanowili spróbować swoich sił w tej dziedzinie, łącząc naukę z biznesem. Ta decyzja zaowocowała m.in. powstaniem ośrodka Krajowej Sieci Innowacji oraz Krajowego Systemu Usług. Wtedy narodziła się również idea stworzenia Netrix.

Ciągłe kontrole i rozwój

Jak podkreśla prezes firmy, prowadzenie Netrixa, to ciągłe dążenie do doskonałości, a droga ta usłana jest akredytacjami i kontrolami. – Jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest zmiana perspektywy, która pozwala na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań klientów. W przeciągu ostatnich lat, Netrix LINK mierzył się z pozyskiwaniem nowych akredytacji, co wiązało się z koniecznością spełnienia coraz bardziej rygorystycznych standardów. Firma jest w ciągłym procesie oceny, co wymaga nieustannego doskonalenia usług i produktów – mówi Rymarczyk.

Unia Europejska motorem napędowym

Rymarczyk podkreśla, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że firma znacząco się rozwinęła. Wpływ miały na to dotacje i fundusze europejskie.

– Dzięki funduszom unijnym mogliśmy skupić się na rozwijaniu nie tylko jednej gałęzi działalności, ale również realizować różnorodne, innowacyjne projekty, co znacząco przyczyniło się do naszego wszechstronnego rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku – mówi Rymarczyk.

Dzięki unijnemu wsparciu udało się stworzyć centrum badawczo-rozwojowe oraz Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB). Pozwoliło to firmie na rozwijanie procesów biznesowych na różnych płaszczyznach i stworzenie innowacyjnych projektów.

Kilka obszarów działania

Obecnie Netrix podzielony jest na kilka stref działalności. Netrix EDGE Agencja PR & Marketing odpowiedzialna jest za działania w kryzysach komunikacyjnych, budowaniu wizerunku i zarządzanie nim, strategią oraz działaniami online.

Netrix LINK wspiera firmy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz zarządzaniu projektami. Do głównych usług firmy zaliczymy: analizy funkcjonalne, audyty innowacyjności, optymalizacja procesów, robotyzacja, internacjonalizacja, cyfryzacja. Specjalizuje się także w sztucznej inteligencji, chatbotach, procesach inkubacji i akceleracji. Nawiązuje różną współpracę z uczelniami i instytucjami badawczymi. Firma jest Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji.

Netrix RDI, czyli Akredytowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, specjalizuje się w projektowaniu złożonych systemów oraz wdrażaniu oprogramowania ERP. Usługi firmy obejmują: systemy analizy obrazu, systemy eksperckie, systemy wspierające rozwój firm, optymalizację, monitoring i nadzór produkcji, detekcję optyczną uszkodzeń w produkcji i więcej. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z wiodącymi producentami i pionierami technologii gwarantują wysoką jakość naszych rozwiązań.

Netrix ICE to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do zarządzania i optymalizacji zasobów IT. Działa w obszarze zarządzanie zasobami IT – oferowanie narzędzi i rozwiązań mających na celu optymalizację wykorzystania zasobów IT w organizacjach. Realizuje także usługi i dostarczanie rozwiązań mających na celu udoskonalenie systemów i infrastruktury komunikacyjnej. Wspiera również procesy produkcyjne za pomocą technologii, która zwiększa wydajność i produktywność.

Netrix Ventures to funkcjonujący od 2017 roku fundusz inwestycyjny skoncentrowany na inwestycjach w przedsięwzięcia wczesnej fazy. Aktualnie pod zarządem Netrix Ventures znajduje się pięć funduszy o łącznej kapitalizacji przekraczającej 220 milionów złotych, pokrywających etapy od pre-seed do fazy wczesnego wzrostu. Fundusz zapewnia finansowanie innowacyjnym projektom z takich dziedzin, jak technologie telekomunikacyjne, informatyczne, fotoniczne, OZE, medyczne, biotechnologiczne, a ostatnio także związanym z technologiami morskimi.

Inwestycje i rozwój

W ciągu swojej historii firma Netrix zrealizowała szereg znaczących inwestycji, które wpłynęły na jej rozwój i pozycję na rynku. Do najważniejszych z nich należą

zamknięte projekty badawcze, np. „Platforma sztucznej inteligencji oparta na chatbotach do analizy potrzeb klientów w czasie rzeczywistym”.

Netrix prowadzi obecnie niezwykle ciekawe projekty. Pierwszy z nich to „DefektoVision 3D - Innowacyjny defektoskop tomograficzny do precyzyjnej identyfikacji i diagnozowania uszkodzeń w przemyśle”, kolejne to „Stworzenie Centrum Nowych Technologii Tomograficznych” czy „Przemysłowy inteligentny tomograf optyczny oparty na spektrometrii absorpcyjnej światła podczerwonego”.

– Naszą kluczową inwestycją jest wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Rzeszowie, na które uzyskano dofinansowanie w wysokości 12 mln zł – dodaje Paweł Rymarczyk, prezes firmy Netrix.

Nie zwalniają tempa

Kluczowym wyzwaniem jest utrzymanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), co wymaga stałego inwestowania w nowe technologie i rozwój kompetencji pracowników. Firma dąży również do pozyskania nowych akredytacji ministerialnych, które umożliwią rozszerzenie zakresu świadczonych usług i potwierdzą wysokie standardy jakości.

– Netrix LINK zamierza kontynuować świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców, wspierając ich rozwój poprzez innowacyjne rozwiązania i kompleksowe wsparcie. Realizacja tych celów potwierdza zaangażowanie firmy w dalszy rozwój i sukces swoich klientów – podkreśla Rymarczyk.

Foto PM Firma nie osiada na laurach i ciągle tworzą nowe projekty, które usprawniają pracę naukowców w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie.