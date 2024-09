Od pomysłu do realizacji: Festyn Europejski w „Siódemce”

– Samorząd uczniowski złożył wniosek i wygrał pieniądze w projekcie „SUper Granty”. Dzięki temu mogliśmy zorganizować imprezę plenerową. Zaangażowaliśmy całą społeczność do ozdobienia tego miejsca oraz przeprowadzenia konkursów – mówi Dorota Iwanicka-Przybysz, dyrektorka VII LO w Lublinie.

Licealiści wzięli udział w quizie o Unii Europejskiej, zobaczyli spektakl teatralny na podstawie twórczości Szekspira, a na zakończenie czekała na nich wspólna zabawa z wodzirejem.

– Pomysł był realizowany bardzo spontanicznie. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia i to jest dla nas taka mała szansa na wybicie się. Do tematu podeszliśmy dosyć kreatywnie – przyznaje Kacper Styczyński, przewodniczący samorządu szkolnego.

„SUper granty” to nowy program w Lublinie mający na celu rozwój i aktywizację samorządów uczniowskich. Wsparcie finansowe otrzymało 25 szkół, a dofinansowanie na ten cel mogło wynieść maksymalnie 7,5 tysiąca.

Większość zwycięskich projektów, wpisuje się w ideę Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a także nawiązuje do świętowanego w maju jubileuszu 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Realizacja wszystkich inicjatyw potrwa do końca października.