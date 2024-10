Odpowiedz na pytania dotyczące festiwali i zarób pieniądze

Badanie opinii publiczności to ważny element dla Warsztatów Kultury w Lublinie. Dzięki temu mogą poznać potrzeby kulturalne uczestników festiwali i zrozumieć je. Wyniki badań wykorzystywane są do przygotowywania kolejnych edycji festiwali – dostosowania programu oraz przygotowywania komunikatów medialnych.

Pierwszy raz z metody badań uczestników Warsztaty Kultury wykorzystały w 2017 roku. Wtedy właśnie powstał obszerny raport pod nazwą „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.

– Od tego czasu wiele się wydarzyło na świecie i w Lublinie: pandemia, wojna u naszego wschodniego sąsiada, inflacja sprawiły, że nasza wiedza stała się nieaktualna. Badanie powtórzyliśmy w 2023 roku, ale jedynie w formie ankiet. Dziś chcemy zaprosić Was do kolejnego etapu, bardziej pogłębionego, w postaci wywiadów badawczych – tłumaczy Aleksandra Kołtun, koordynatorka zespołu badawczego.

Wyniki pozwolą organizatorom zrozumieć jak bardzo zmieniły się preferencje uczestników i będą wykorzystane podczas planowania przyszłorocznych festiwali.

Dla kogo badania?

Do udziału w badaniach Warsztaty Kultury zapraszają przede wszystkim osoby pełnoletnie, które osobiście były na co najmniej jednej edycji Carnavalu Sztukmistrzów lub Re:tradycji - Jarmarku Jagiellońskiego, a także są chętne do podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami z wizyty. Co najważniejsze, nie trzeba być mieszkańcem Lublina. Do badań mogą zgłaszać się zarówno osoby z miasta i okolic, jak i z całej Polski.

W jakiej formie odbędzie się badanie?

Ochotnicy z Lublina i okolic, zostaną zaproszone na wywiad stacjonarny, który odbędzie się w siedzibie Warsztatów Kultury (Stare Miasto, ul. Grodzka 5a) w terminach:

Carnaval Sztukmistrzów - 12 października, sobota, godz. 9.30-12.30

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński - 19 października, sobota, godz. 9.30-12.30

Osoby spoza Lublina i gmin ościennych wezmą udział w badaniu za pomocą platformy Zoom.

Carnaval Sztukmistrzów | 19 października, sobota, godz. 9.30-12.30

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński | 26 października, sobota, godz. 9.30-12.30

Badanie potrwa maksymalnie 3 godziny i przeprowadzony będzie w 7-osobowych grupach. Za udział w nim uczestnik dostanie wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto.

Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy dostępny na dysku Google oraz stronie internetowej Warsztatów Kultury: dla uczestników Carnavalu Sztukmistrzów, oraz Re:tradycja – Jarmark Jagielloński.

Należy się spieszyć, liczba miejsc ograniczona.