Odpust jak za dawnych czasów w Muzeum Wsi Lubelskiej

W lubelskim Skansenie wydarzenia związane ze świętem Matki Boskiej Zielnej to już tradycja. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się na rynku muzealnego miasteczka od opowieści o dawnych odpustach. Było też otwarcie Pasieki i spotkanie z autorem tej ekspozycji.

Msza odpustowa odbyła się w malowniczym kościółku z Matczyna, a po niej poświęcono bukiety z plonów pól, ogrodów, lasów, sadów i łąk oraz procesja.

- Skansen o tej porze jest piękny. Przychodzimy tu co roku na odpust. Mamy swój ziołowy bukiet. Poświęciliśmy go i zabierzemy do domu. Moja babcia mówiła: „W sierpniu każdy kwiat woła: Zanieś mnie do kościoła”. To tradycja, bukiet ma chronić dom, przynosić szczęście rodzinie, aż do przyszłego roku - mówiła pani Małgorzata.