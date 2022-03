Ostrzegał: Jeśli będziecie obojętni, jakieś Auschwitz spadnie wam z nieba. UMCS uhonoruje Mariana Turskiego

Senat UMCS postanowił nadać tytuł DHC red. Turskiemu za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania „Nie bądź obojętny”, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata.

Uroczystość zaplanowano na 23 marca w południe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Transmisja on line dostępna będzie na stronie www.umcs.pl.

Dwa lata temu Marian Turski (rocznik 1926) podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, wygłosił przemówienie, które było szeroko komentowane w kraju i za granicą. Zaapelował, by ludzie nie byli obojętni na kłamstwa historyczne i dyskryminowanie mniejszości. Przypomniał słowa prezydenta Austrii Aleksandra van der Bellena, który w rozmowie z nim powiedział, że Auschwitz „nie spadło z nieba”. To wówczas zaapelował do słuchaczy: jeśli będziecie obojętni, jakieś Auschwitz spadnie wam z nieba.

Marian Turski jest wieloletnim współpracownikiem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Od 10 lat zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje również merytoryczną opiekę na laureatami stypendium oraz praktykantami UMCS w redakcji Polityki, w której od 1958 roku kieruje działem historycznym.