Oszczędności, kredyty, samochody. Wiemy, jaki majątek ma Bartłomiej Bałaban

Bartłomiej Bałaban to związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry członek zarządu województwa. We władzach regiony nadzoruje prace Departamentu Geodezji i Kartografii oraz ma pieczę nad Departamentem Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Nominacja Bałabana było polityczną sensacją lutego, bo właśnie wtedy – na sesji sejmiku województwa – ze stanowiska zrezygnował Sebastian Trojak i zastąpił go Bałaban. Było to zaskoczenie, bo dotychczas był dziennikarzem TVP3 Lublin. Przygotowywał materiały informacyjne i prowadził programy publicystyczne.

– To kolejny etap w karierze osoby, która myśli o swoim regionie. Myślę, że w tej roli będę miał większe perspektywy na pomoc i działanie w takim zakresie, w jakim bym chciał. Liczę, że będę mógł zrobić więcej – mówił po wyborze nowy członek zarządu.

Jako samorządowiec wysokiego szczebla musiał „wyspowiadać” się ze wszystkiego, co posiada, czyli wypełnić druk oświadczenia majątkowego. Właśnie zostało upublicznione przez urząd marszałkowski.

Jaki majątek i jakie zobowiązania ma Bartłomiej Bałaban?

Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 78 metrów kwadratowych, które wycenia na 620 tys. złotych.

Na życie zarabiał dotychczas jako dziennikarz prowadzący działalność gospodarczą. Z tego tytułu uzyskał przychód w wysokości ponad 130,3 tys. złotych i dochód – 90,9 tys. złotych.

Bartłomiej Bałaban jeździ Nissanem Patrolem z 1992 roku, który jest warty 70 tys. zł.

Polityk ma też na głowie kredyty. To pożyczka hipoteczna w Banku Pocztowym (do spłaty zostało 57 tys. zł), kolejny kredyt hipoteczny (do spłaty 100 tys. zł) oraz kredyt w mBanku, gdzie musi spłacić 32 tys. złotych.