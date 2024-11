Otwarty trening ze znanym lekkoatletą i spotkania z uczniami

13 listopada (w środę) Lublin odwiedzi jeden z najwybitniejszych polskich biegaczy – Adam Kszczot.

To utytułowany lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 800 metrów. Na swoim koncie ma m.in. medale z Mistrzostw Świata i Europy, w tym dwukrotnie złoty medal mistrzostw Europy. Znany z sukcesów na arenie międzynarodowej sportowiec poprowadzi otwarty trening lekkoatletyczny, który odbędzie się w Parku Ludowym.

– Z wielką radością zapraszam mieszkańców Lublina do udziału w treningu lekkoatletycznym z Adamem Kszczotem. Wspólne ćwiczenia będą dobrą okazją do dodatkowej aktywności fizycznej oraz zdobycia wskazówek treningowych bezpośrednio od mistrza. Spotkanie z lekkoatletą jest kolejną inicjatywą miasta, poprzez którą udowadniamy, że sport może kształtować wiele cennych wartości – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Społecznej.

Trening rozpocznie się o godzinie 17.00 przy fontannie i potrwa do 18.20. Uczestnicy będą biegać po utwardzonych ścieżkach parku. Wstęp na wydarzenie jest wolny, co daje wyjątkową okazję do wspólnego treningu z mistrzem.

Tego samego dnia Adam Kszczot odwiedzi także trzy lubelskie szkoły podstawowe: SP nr 28, 53 i 58, gdzie przeprowadzi spotkania edukacyjno-motywacyjne. W czasie wizyt opowie uczniom o swojej karierze sportowej, trudach treningów oraz drodze do sukcesu.