Państwo dopłaci do węgla, którego nie ma. - Popłyniemy na tym - mówią sprzedawcy

– Jeśli jednak w jednym momencie, np. w sierpniu, wszyscy będą chcieli zaopatrzyć się w ten węgiel, to może być problem – przyznał na antenie Radia Zet sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski. I zapewnił: – We wrześniu, październiku węgla nie będzie brakować. To, że w trybie pilnym trzeba sprowadzać ten surowiec, nie wynika z zaniedbania. Agresja Rosji w Ukrainie tłumaczy wszystko.

Dlaczego system rządowych dopłat kuleje? Sprzedawcy mają całą listę argumentów. Po pierwsze: 3 tony, to – ich zdaniem – za dużo.

– Ludzie nie mają gdzie tego składować. Przychodzą do nas i kupują po 100 kilogramów. Albo są babuleńki, które co jakiś czas kupują 2-3 worki. Nie stać ich na wydanie 1 tys. złotych. Nie mają takich oszczędności – punktuje sprzedawca.

Kolejni rozmówcy dorzucają kłopoty z systemem rozliczeń.

– Będziemy musieli sprzedawać na zeszyt. Mamy najpierw utopić kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby potem może je odzyskać – tłumaczy sprzedawca z okolic Poniatowej.

Chodzi o to, że jeżeli firma złoży wniosek o przyznanie rekompensaty do 30 września, to pieniądze otrzyma do 31 grudnia 2022 r. Za transakcje do 31 grudnia, pieniądze mają być do 31 marca 2023 roku. To oznacza, że najpierw trzeba kupić węgiel, sprzedać go taniej i czekać na pieniądze.

– Dla wielu firm takie czekanie oznacza zamknięcie interesu – ocenia Krzyżanowski.

Jest jeszcze problem ceny. Jeżeli wszystko się uda i przedsiębiorca zainkasuje pieniądze z dopłaty, to za tonę otrzyma w sumie nieco ponad 2 tys. zł.

– A ja teraz sprzedaję węgiel za 3 tys. zł za tonę – mówi sprzedawca z Nowego Światu. I kwituje: – Nie wiem po co to wszystko? Chyba żeby wygrać wybory.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Turowa powiedział, że docierają do niego sygnały, że w składach węgla nie ma „woli współpracy” i dodał, że z dostępnością węgla Polska będzie mieć "dużo problemów w najbliższych tygodniach, miesiącach”.