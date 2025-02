Park Bronowicki to jedno z najcenniejszych założeń parkowych w Lublinie. Założony w XIX wieku, a od 1982 roku wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego, od dawna wymagał gruntownej odnowy. Teraz, dzięki inwestycji wartej ponad 12,5 mln zł, miejsce to ma stać się wizytówką dzielnicy Bronowice.

Nowe alejki, plac zabaw i więcej zieleni

Projekt przewiduje modernizację nawierzchni parkowych – asfaltowe alejki zostaną zastąpione mineralnymi, a centralna część zyska tzw. pętlę spacerową. Główne wejście od strony ul. Bronowickiej i Fabrycznej zostanie przebudowane na reprezentacyjny plac z zielenią. Pojawią się nowe ławki, stoliki piknikowe, stojaki na rowery i urządzenia siłowni plenerowej.

Dużą zmianą będzie także budowa nowoczesnego placu zabaw o powierzchni 1400 m², przystosowanego również dla dzieci z niepełnosprawnościami. W jego skład wejdą m.in. urządzenia wodne oraz parkowy zdrój. W parku powstaną też pochylnie dla wózków oraz ścieżki dotykowe i tyflomapy dla osób niewidomych.

Tysiące nowych roślin

Oprócz infrastruktury zmieni się także szata roślinna parku. Projekt zakłada zasadzenie 100 nowych drzew, w tym klonów, dębów, jesionów i tulipanowców, a także 375 krzewów. Wprowadzone zostaną też duże łąki bylinowe o powierzchni 3,5 tys. m² z 71 tys. roślin cebulowych i 20 tys. bylin.

Przy wejściach od ul. Fabrycznej i Bronowickiej zaplanowano nasadzenia róż i śnieguliczek, a od strony ul. Fabrycznej – żywopłot z grabów, który oddzieli park od ulicy.

W parku zostanie zamontowane stylizowane oświetlenie oraz system monitoringu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających. Cała inwestycja zostanie zakończona do 31 maja 2026 roku.

Projekt „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dofinansowanie unijne wynosi 7 mln zł. Prace mają łącznie pochłonąć około 8,5 mln zł, a wykona je firma STRABAG.

Wcześniej informowaliśmy, że miasto wybrało już ofertę innego przedsiębiorstwa, jednak STRABAG złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która postanowiła przychylić się do uwag inwestora i ostatecznie miasto musiało powtórzyć procedurę wyboru oferty. Jednocześnie dzięki temu zapłaci 8,5 mln, zamiast niemal 10 mln zł.