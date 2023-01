Parkomaty pod Areną Lublin. Od środy koniec z darmowym parkowaniem

Pod koniec ubiegłego roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozstrzygnął przetarg na zorganizowanie i obsługę trzech płatnych parkingów. Wygrała go firma Europark.

Uruchomiony przez nią system płatnego parkowania zacznie działać 1 lutego. Zupełną nowością będą opłaty za postój przy Arenie Lublin, gdzie stanęło 15 parkomatów. Do tej pory za zostawienie samochodu na jednym z 800 miejsc nie trzeba było płacić. Miejska spółka zmianę tłumaczyła dużymi kosztami utrzymania parkingu oraz dotychczasowym brakiem przychodów w związku z jego funkcjonowaniem.

Za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 2 zł. Druga ma kosztować 2,20 zł, trzecia – 2,60 zł, a za każdą kolejną będą doliczane dodatkowe 2 zł. Miesięczny abonament będzie dostępny w cenie 160 zł.

Takie same stawki będą obowiązywać nad Zalewem Zembrzyckim, obok ośrodkau Słoneczny Wrotków i na Dąbrowie, gdzie łącznie do dyspozycji jest 430 miejsc. Do tej pory na tutejszych parkingach opłaty były pobierane jedynie w okresie od wiosny do jesieni. System uruchamiany przez Europark obejmuje też mieszczący 250 aut parking przy hali Globus, który płatny był już wcześniej.

Teraz minimalna opłata wyniesie 1 zł w przypadku postoju krótszego niż kwadrans. Ma to być głównie propozycja dla rodziców przywożących dzieci na zajęcia sportowe. Godzina parkowania będzie kosztowała 4 zł, ale w cenniku będą też pięciogodzinne bilety za 10 zł, adresowane głównie do osób uczestniczących w organizowanych w hali wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Miesięczny karnet, podobnie jak w przypadku parkingów przy Arenie Lublin i nad zalewem, ma kosztować 160 zł. W ofercie znajdą się jednak abonamenty w preferencyjnych cenach: 65 zł dla dzierżawców i najemców MOSiR oraz 30 zł dla członków klubów sportowych korzystających z hali.

Parkowanie we wszystkich trzech lokalizacjach ma być płatne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

- Wszystkie wjazdy i wyjazdy na parkingi pozostają bez zmian. Przy wjazdach nie zostały zamontowane żadne szlabany. Pojawiły się za to parkomaty oraz pełne oznakowanie informujące, że parkingi są płatne – przypomina Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie.

Kara za brak uiszczonej opłaty parkingowej będzie wynosić 95 zł.