Pijany agresor sięgnął po nóż. Ofiara walczy o życie w szpitalu

Do zdarzenia doszło w środę, 9 października, po godz. 23 w jednym z mieszkań przy ul. Nałkowskich w Lublinie. W lokalu przebywało dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41 lat, a także towarzysząca im kobieta. Na miejscu pito alkohol. W pewnym momencie atmosfera przestała być miła. Z ustaleń policji wynika, że sprawca sięgnął po nóż i prawdopodobnie co najmniej trzykrotnie ugodził nim swoją ofiarę. 41-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Walczy o życie. Dzisiaj przechodzi kolejną operację.

Na miejsce wezwano policję, która w pobliżu budynku ujęła 36-latka. Jak informuje nadkom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy.

Okoliczności zdarzenia bada Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która w piątek ma przesłuchać podejrzanego. Ten najpewniej usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi więzienie.