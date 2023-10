PKW podała dane z 5 procent komisji. Kiedy pełne wyniki?

To wyniki wyborów z 3 tys. 245 na 31 tys. 497 obwodów głosowania. To 10,30 proc. wszystkich obwodów. PiS — 40,17 proc., KO — 26,55 proc., Trzecia Droga — 13,66 proc., Nowa Lewica — 8,34 proc., Konfederacja — 7,35 proc. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, gdzie będziemy informować na bieżąco o najnowszych wydarzeniach.



Wciąż trwa liczenie głosów. PKW zapowiada, że na pełne oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać do wtorku.

>>> Kto wygra władzę? Komentarze lubelskich polityków <<<

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że na 248 mandatów w Sejmie ma szansę demokratyczna opozycja. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 200 mandatów, a Koalicja Obywatelska na 163. Do Sejmu wchodzą także Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Według Ipsos frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 procent.

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów exit poll:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 procent

Koalicja Obywatelska – 31,6 procent

Trzecia Droga – 13 procent

Lewica – 8,6 procent

Konfederacja – 6,2 procent

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 procent

Polska Jest Jedna – 1,2 procent

Inne – 0,2 procent