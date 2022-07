Tragiczny wypadek niedaleko Chełma. 17-letni chłopak i 40-letnia kobieta nie żyją

Dwie osoby zginęły w nocy w wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Pobołowice-Kolonia, ok. 17 km od Chełma. W zdarzeniu dwóch samochodów rannych zostało też kilka osób. Zostały przewiezione na badania do szpitala.