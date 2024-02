Podzielili ścieżki. Kto zaprojektuje nowe drogi rowerowe w Lublinie?

Do pierwszego postępowania, ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku, nie zgłosił się nikt. Potencjalny wykonawca znalazł się przy drugim podejściu. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Lublina było gotowe przyjąć zlecenie za 504 tys. zł, o ponad 400 tys. zł mniej, niż na ten cel zarezerwował Urząd Miasta. Okazało się jednak, że złożona oferta była niezgodna z warunkami zamówienia.

Przy trzeciej próbie urzędnicy zdecydowali się podzielić zamówienie na trzy części. – Ogłoszone postępowanie zakłada składanie ofert częściowych, które obejmują konkretne lokalizacje. Liczymy, że taka forma zwiększy zainteresowanie do składania ofert i tym samym pozwoli na wybór wykonawcy – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego w lubelskim magistracie.

Przetarg dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych i doposażenia przystanków komunikacji miejskiej. Pierwsza część obejmuje odcinek ul. Sławinkowskiej od ul. Mieczykowej do ul. Kameliowej oraz al. Witosa między ulicami Grygowej i Doświadczalną. Druga część zakłada budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Roztocze od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej oraz wzdłuż ulic Szeligowskiego i Północnej od ronda przy al. Smorawińskiego do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich. W trzeciej części jest mowa o powstaniu drogi dla rowerów przy ul. Głębokiej, od al. Kraśnickiej do ul. Wiercieńskiego oraz o doposażeniu przystanków komunikacji miejskiej wzdłuż al. Warszawskiej i ul. Abramowickiej.

Wykonawca na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej będzie miał osiem miesięcy od dnia podpisania umowy. Jego rolą będzie także pełnienie nadzorów autorskich do zakończenia prac budowlanych. Ratusz zakłada, że powinno to potrwać nie dłużej, niż cztery lata.