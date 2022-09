Policja poluje z wiaduktu nad S17. Nie chodzi o prędkość

I jeszcze jedno. Jak kierowca ma ustalić, czy jedzie za blisko następnego samochodu? Wypatruje się jakiegoś punktu przy drodze. Może to być np. drogowskaz i obserwuje, w którym momencie minie go pojazd jadący z przodu. Kierowca powinien policzyć do 3 i jeżeli po tym czasie minie ten sam punkt, to odległość jest prawidłowa.

Jaki mandat?

Za „jazdę na zderzaku” od początku tego roku, kiedy zostały zaostrzone przepisy i w życie wszedł nowy taryfikator mandatów, grozi od 300 do 500 złotych kary i 6 punktów karnych.