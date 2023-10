Policja pomaga odkorkować ruch przy lubelskich nekropoliach

Lublinianie ruszyli uprzątać groby zmarłych i ruch w okolicach cmentarzy zaostrzył się. W poniedziałek (30 października) korki w okolicach największej lubelskiej nekropolii sięgały skrzyżowania z ulicą Krańcową.

Aby udrożnić drogi i usprawnić dojazd do cmentarzy, na ulice wyszli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy kierują ruchem w taki sposób, by każdy w miarę sprawnie i bezpiecznie dojechał na miejsce.

- Podczas tego całego tygodnia pełnimy rolę pomocową, skupiamy się na tym by udrażniać ruch i zapewniać bezpieczeństwo zarówno pieszych i kierowców. W tym czasie nieważne jest co mówią znaki drogowe, czy sygnalizacja świetlna, najważniejsze jest to co pokazuje policjant i jego znakom należy się podporządkowywać - mówi nadkomisarz Andrzej Fijołek z zespołu prasowego KWP Lublin.