Policja w Lublinie szykuje się do walentynek. Będą mandaty?

W najbliższy poniedziałek policjanci wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Lublinie oraz pracownicy WORD Lublin przeprowadzą akcję prewencyjną skierowaną do pieszych – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji i dodaje, że działanie rozpocznie się o godzinie 11 na przejściu dla pieszych przy al. Tysiąclecia w okolicy Zamku.

Na czym ma polegać ta akcja? Otóż piesi będą otrzymywali upominki. Będą to na przykład odblaski czy ulotki.

– Jest to akcja skierowana do pieszych i podejmujemy więcej tego typu działań. Zauważamy, że dochodzi do wielu zdarzeń z udziałem pieszych – dodaje Gołębiowski i dodaje, że zestawy w upominkowe będą wyposażone także inne patrole, a nie wyłącznie ten koło Zamku.

Co do pieszych, to w poniedziałek policja ma się skupić raczej na prewencji niż karaniu mandatami, ale niech nikt nie myśli, że w walentynki mandatów nie będzie.