Policja zadba o nasze bezpieczeństwo. O czym warto pamiętać?

Dla policjantów ruchu drogowego Boże Narodzenie to czas intensywnej pracy. Patrole będziemy mogli spotkać na trasach całego województwa, przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miast. Do kontroli ulic wyruszą radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane wyposażone w videorejestratory. Mundurowi tradycyjnie sprawdzą prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny ich pojazdów.

Aby święta Bożego Narodzenia przebiegły po naszej myśli, policjanci przygotowali kilka porad. Są one w sposób szczególny skierowane do osób, które na święta wyjeżdżają w dalszą trasę. O czym warto pamiętać?

Przed wyjazdem w dłuższą podróż każdy kierowca powinien sprawdzić stan techniczny swojego auta oraz światła. Kierowca przed jazdą powinien być wypoczęty i trzeźwy. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne. Nawet niewielka ilość alkoholu we krwi obniża koncentrację i refleks.

Każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w specjalnych fotelikach.