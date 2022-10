Policjanci walczą o swoje pensje. Od 1 listopada mają nie wystawiać mandatów

– W kolejnej odsłonie naszego protestu postanowiliśmy wykorzystać element presji finansowej – stwierdza w liście do mundurowych Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, największej organizacji związkowej w polskiej policji.

Związek ogłosił, że z dniem 1 listopada policjanci odstępują od karania mandatami i będą udzielać pouczeń. Wcześniej takie działania zarządziła policyjna „Solidarność”, ale ma ona mniejszy zasięg, a w Lubelskiem wręcz nie ma struktur. Teraz protest może być u nas zauważalny.

– Każdy policjant sam decyduje, jak zakończy interwencję i czy będzie to pouczenie, czy jednak mandat karny albo wniosek o ukaranie skierowany do sądu – przyznaje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji i zastrzega, że upomnienia są stale stosowane. – To, czy ich przybędzie w statystykach, będzie można sprawdzić za jakiś czas. Jednak trudno będzie ocenić, czy będą one wynikać z działania protestacyjnego, czy z samodzielnych decyzji.

Związkowcy chcą zwiększenia zarobków o wysokość inflacji, która – jak ogłosił w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny – wynosi już 17,9 proc. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oferuje im 7,8 proc.

Drugim postulatem jest wprowadzenie dodatku progresywnego do wynagrodzenia. Jego kwota rosłaby z każdym rokiem służby.

– Jeżeli minister zgodziłby się na dodatek progresywny, to jesteśmy w stanie się zgodzić na 7,8 proc. podwyżki – mówił nam kilka dni temu Artur Garbacz, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie.

Protestujący podkreślają, że wpływy do budżetu państwa z mandatów wystawianych przez policję to pół miliarda rocznie.

– Jeżeli (…) porównamy je z tym, ile brakuje do podpisania porozumienia, okazuje się, że tak naprawdę spieramy się o kwotę niższą niemal trzykrotnie – stwierdza Jankowski.

Kolejne rozmowy z MSWiA zaplanowano na 8 listopada. Na następny dzień NSZZ Policjantów zapowiada manifestację w Warszawie. Podobny protest z pouczeniami zamiast mandatów był prowadzony w policji w 2018 r. i poskutkował wtedy podwyżkami wynagrodzeń.

Będą porzucać mundury?

Zdaniem szefa lubelskich struktur NSZZ Policjantów podwyżki wynagrodzeń mogą powstrzymać mundurowych przed odejściami na emeryturę z początkiem 2023 roku. Z rozeznania Komendy Głównej Policji wynika, że na emeryturę może odejść ponad 7 tys. funkcjonariuszy. To rekord ostatnich lat.