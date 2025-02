Pomaganie procentuje. Skende i urząd miasta zachęcają do przekazywania 1,5% podatku

– Bardzo doceniamy rolę trzeciego sektora w budowaniu lokalnej społeczności i rozwoju naszego miasta, dlatego systematycznie angażujemy się także w inne projekty wspierające fundacje i stowarzyszenia działające w Lublinie – mówi mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego Skende.

Organizacje i stowarzyszenia, które zgłoszą swój udział, będą mogły skorzystać z bezpłatnej kampanii promocyjnej prowadzonej przez organizatorów, która potrwa do 30 kwietnia. Ale to nie wszystko. Oprócz tego uczestnicy ProcentujeMY wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje i praktyczne umiejętności, które pomogą im prowadzić promocję swoich organizacji. Będą też mogli bezpłatnie skorzystać z przestrzeni SKENDE, aby 12 i 13 kwietnia wziąć udział w jarmarku wielkanocnym, na którym sprzedadzą zrobione przez siebie rękodzieło.

1 marca natomiast odbędzie się Festiwal organizacji, czyli spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami miasta w przestrzeniach SKENDE. To doskonała okazja do tego, aby pokazać czym organizacje zajmują się na co dzień i jakie projekty realizują. W tym dniu fundacje i stowarzyszenia organizują aktywności, warsztaty, animacje i realizują zbiórki publiczne. Spotkanie co roku gromadzi dużą liczbę osób i cieszy się zainteresowaniem.

W ubiegłym roku do akcji ProcentujeMY zgłosiło się 26 organizacji z Lublina, które w ramach współpracy skorzystały z darmowych szkoleń i kampanii promocyjnej.

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest kluczowym elementem budowania silnej i zintegrowanej społeczności lokalnej. Akcja ProcentujeMY to doskonała okazja, aby mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogli wspierać lokalne inicjatywy, które mają realny wpływ na nasze miasto. Dzięki zaangażowaniu Skende oraz aktywności fundacji i stowarzyszeń, możemy wspólnie tworzyć przestrzeń, w której każdy ma szansę na rozwój i wsparcie – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Chętne fundacje i stowarzyszenia, które działają na terenie Lublina i chcą wziąć udział w akcji, mogą zgłaszać się do 14 lutego. Wystarczy uzupełnić i odesłać krótki formularz na adres: kontakt@skendeshopping.pl. Formularz oraz opis współpracy dostępny jest na stronie: www.skendeshopping.pl/pl/wydarzenia/procentujemy/.