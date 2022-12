Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W piątek specjalna aukcja, a na niej naszyjnik Agaty Kornhauser-Dudy

– Wszystko, co zbierzemy, trafi do paczek, które jeszcze przed Bożym Narodzeniem przekażemy osobom potrzebującym. Najbardziej liczymy na żywność o długim terminie przydatności do spożycia – przyznaje Ewa Dados, dziennikarka Polskiego Radia Lublin i pomysłodawczyni organizowanej po raz 30. akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

I dodaje, że potrzeby cały czas są ogromne. – Posłużę się liczbami. Tegoroczna wielka zbiórka uliczna (co roku odbywa się ona na inaugurację akcji – przyp. aut.) przyniosła nam 8,5 tony darów. Przed pandemią zbieraliśmy po 20-30 ton. To duża różnica, dlatego cały czas liczymy na ludzi o wielkich sercach.

Nietypowa licytacja ma prawie dwudziestoletnią tradycję. W tym roku trafiły na nią m.in. dzieła sztuki czy płyty z autografami od Krzysztofa Cugowskiego oraz jego synów Piotra i Wojtka. Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał wylicytowany przez siebie przed rokiem naszyjnik pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, marszałek województwa Jarosław Stawiarski dał koszulkę siatkarza LUK Lublin Jakuba Wachnika z podpisami całej drużyny, a prezydent Lublina Krzysztof Żuk ofiarował oryginalny kask żużlowy lubelskiego Motoru. Jedną ze sportowych pamiątek jest także m.in. bluza piłkarki ręcznej MKS FunFloor Lublin, wielokrotnej reprezentantki Polski Weroniki Gawlik. Wszystkie przedmioty można zobaczyć na stronie pdpz.pl.

Uczestnicy „aukcji” będą mogli przelicytowywać się na kilogramy mąki, cukru, ryżu, litry oleju, opakowania słodyczy czy puszki konserw. „Waluta” jest zazwyczaj wymyślana w trakcie wydarzenia, często mogą proponować ją sami licytujący.

– To nie jest tak, że trzeba przyjechać na przykład z toną jabłek. Wystarczy mieć ze sobą dobrą wolę i wizytówkę. Zadeklarowane dary będzie można przywieźć później do naszego akcyjnego magazynu – mówi Ewa Dados.

Niezależnie od piątkowego wydarzenia, do 23 grudnia będą prowadzone zbiórki w poszczególnych sztabach akcji. 19 grudnia odbędzie się ponadto tradycyjny Mecz Słodkich Serc. Obejrzeć koszykarskie zmagania zawodniczek i zawodników lubelskich klubów sportowych z różnych dyscyplin będzie mógł każdy, kto do hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich przyniesie słodki upominek, chociażby symboliczną tabliczkę czekolady.