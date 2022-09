Prezydent Lublina zapowiada wzrost podatku od nieruchomości. Co z innymi opłatami?

Główną miejską inwestycją przyszłego roku będzie dokończenie budowy Dworca Metropolitalnego, który – jak zapowiada Ratusz – powinien być otwarty wiosną 2023 r.

Na liście wydatków jest również budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80, przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną, budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Franczaka „Lalka” z ul. Jagiellończyka i Skalskiego.

Miasto zapowiada też rozpoczęcie przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych budowy bloków ze 120 mieszkaniami na Felinie, przebudowę boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej oraz zakupy autobusów komunikacji miejskiej, w tym autobusu wodorowego.

Władze Lublina deklarują, że w trakcie roku będą poszukiwać pieniędzy na urządzenie parku Nadrzecznego i parku na Błoniach pod Zamkiem.

Obiecują podwyżki płac

W przyszłorocznym budżecie Lublina mają być zarezerwowane się pieniądze na podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich.

– W wysokości średnio 500 zł na etat, przy założeniu, że dla jednostek, w których podwyżka została wprowadzona w II półroczu 2022 r., planowana podwyżka w 2023 r. zostanie pomniejszona o zrealizowaną już kwotę – zapowiada Ratusz.

500 zł to znacznie mniej, niż oczekiwali związkowcy z Urzędu Miasta, którzy wysłali do prezydenta list z prośbą o 1000 zł na etat. Tysiąca domagają się też pracownicy opieki społecznej.

Ratusz oferuje na razie połowę żądanej podwyżki. – To 500 zł oznacza, że musimy w przyszłorocznym budżecie znaleźć na to pieniądze. A czy znajdziemy na kolejne, pokaże czas – zastrzega prezydent Żuk. Zapowiada jednak, że jeśli pojawią się dodatkowe fundusze na wynagrodzenia, to nie w pierwszym półroczu.

Nadchodzi trudny czas

Prezydent twierdzi, że nadchodzący rok będzie bardzo ciężki dla miejskiej kasy.

– Tak trudnego roku dla finansów jednostek samorządów terytorialnego, jakim będzie rok 2023, a w konsekwencji 2024, jeszcze nie było – ocenia Krzysztof Żuk. I znowu mówi o dużym ubytku dochodów miasta wywołanym rządową reformą systemu podatkowego. Gdyby nie działania rządu, jak twierdzi, przyszłoroczny dochód Lublina byłby większy o 300 mln zł.

– Ubytek ten tworzy duże problemy, będziemy poszukiwali oszczędności – stwierdza Żuk. Dodaje, że nie można załatać tej dziury oszczędnościami na wydatkach bieżących, bo trzeba byłoby ciąć m.in. fundusze na oświatę. Podkreśla, że trudno jest zmniejszać wydatki przy obecnej inflacji i zwraca uwagę na hurraoptymistyczne założenia rządu, który zakłada 9,5-procentową inflację.