Prognoza pogody na weekend. Cudowna końcówka wakacji

Piątek – 30 sierpnia

Lubelszczyzna nadal będzie znajdowała się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad zachodnią Rosją. Napłyną gorące masy powietrza polarnego kontynentalnego znad Południowej Rosji i Ukrainy.

W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury powyżej 32°C. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna będzie niego powyżej 18°C, a w południowej części Lubelszczyzny prognozowane są „noce tropikalne" czyli temperatura minimalna powyżej 20°C.

Do południa zachmurzenie małe, później wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Po południu i w nocy chmury zaczną zanikać. Wiatr słaby z kierunku wschodniego i południowo – wschodniego.

Sobota - 31 sierpnia

W nocy z piątku na sobotę będziemy pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, który zmieni kierunek napływu mas powietrznych na północny zachód. Spowoduje to podział Lubelszczyzny na chłodniejszą część północna i cieplejszą południową.

W dzień temperatura maksymalna osiągnie do w północnej części do 27°C, a na południu Lubelszczyzny do 33°C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 13 do 17°C.

Rano niebo bezchmurne, natomiast w godzinach okołopołudniowych wystąpi rozwój chmur konwekcyjnych. Wieczór i noc z małym zachmurzeniem. Tylko w zachodniej i północnej części regionu mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Wiatr północny i północno - zachodni, umiarkowany.

Niedziela - 1 września

Lubelszczyzna pozostanie w oddziaływaniu cyrkulacji północnej przynoszącej masy powietrza polarnego morskiego.

Przed południem prognozowany jest wzrost temperatury do 26 – 29°C na południu, natomiast na północy regionu znacznie chłodniej (do 25°C). Po południu, w związku z przemieszczającym się nad Lubelszczyzną frontem chłodnym, nastąpi spadek temperatury do 22 – 24°C. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna wyniesie 12 - 15°C.

Od godzin porannych do południowych na całym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem i w nocy wzrost zachmurzenia do całkowitego.

Do południa wiatr słaby z kierunku północnego.

Prognozę przygotował dr Krzysztof Siwek (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS)