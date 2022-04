Protest kolejarzy. Cztery pociągi w czwartek nie wyjadą na tory

W trasę nie wyjadą w czwartek dwa pociągi z Lublina: o godz. 5.26 do Lubartowa i o godz. 13.39 do Parczewa. Z Lubartowa o godz. 6.27 nie wyruszy pociąg do Lublina, nie będzie też kursu z Parczewa o godz. 15.08. Wszystkie te połączenia mają być wykonane zastępczą komunikacją autobusową.

Utrudnienia wynikają z wewnętrznej sytuacji w spółce POLREGIO, której pracownicy domagają się podwyżek płac. W ramach protestu część z nich idzie na zwolnienia lekarskie, a skala tego zjawiska jest na tyle duża, że na niektórych trasach brakuje personelu do obsługi pociągów. W naszym regionie jest to stosunkowo mało zauważalne zjawisko, w porównaniu z innymi województwami.

Przypomnijmy: załoga żąda 700-złotowych podwyżek płac z wyrównaniem od 1 grudnia 2021. Zarząd spółki mówi, że go na to nie stać i proponuje po 400 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 plus dodatkowe 500 zł jednorazowej gratyfikacji.

Związkowcy odrzucają propozycje zarządu i zapowiadają na 16 maja strajk generalny. Ma on się zacząć minutę po północy.